Пьяный Сергей Чирков напал на жену с ножом

37-летний актер Сергей Чирков
порезал себя ножом в ходе ссоры со своей женой Анастасией. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам Анастасии, Сергей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кинулся на неё с ножом, однако промахнулся и порезал себе ногу. После инцидента его супруга вызвала полицию, однако актер попросил сотрудников не проводить проверку по этому делу. В беседе с сотрудниками полиции Чирков подтвердил, что много выпил, из-за чего его неосторожные движения привели к травме. Также актер заявил, что претензий к жене не имеет. Сейчас полиция работает над выяснением обстоятельств случившегося.
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