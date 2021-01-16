Юрий Стоянов записал свой первый музыкальный альбом

На счету 63-летнего Юрия Стоянова
более 90 ролей в кино и на телевидении. А теперь артист дебютировал на музыкальном поприще, записав свой первый сольный альбом под названием «Где-то». Это сборник романсов, слова и музыку к которым написал сам актер.
Альбом включил в себя 11 авторских песен, которые написаны в жанре романса. Вошедшие в альбом композиции были написаны в разные периоды - какие-то в юности, какие-то совсем недавно, в период пандемии.
Свой дебютный альбом Юрий Стоянов решил посвятить своей семье, а также своему другу и коллеге Илье Олейникову
, с которым они вместе на протяжении 20 лет работали над сатирической телепрограммой «Городок»
. Олейников ушёл из жизни после продолжительной борьбы с болезнью в 2012 году.
По словам Стоянова, это музыка для душевных вечеров и для тех людей, которым важен в песнях текст. Веселых композиций в альбоме искать не стоит.
«Времена меняются, меняется жизнь, но все равно в кругу друзей я неизменно беру одну из своих гитар, а их в моей коллекции уже более 20, и пою. В прошедшем году благодаря этому ненавистному всем ковиду, я смог не только завести Instagram и YouTube, но и разобрал свои старые записи, а также сделал несколько новых»
, - рассказал артист.
обсуждение >>