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Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты

16 января
2021 год
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16 января 2021
Весной 2019 года актер Виталий Гогунский расстался со своей женой Ириной Маирко. Их дочь Милана, которой на тот момент было 9 лет, осталась с мамой. Не так давно экс-супруга актера обвинила его в том, что после развода он совсем перестал принимать участие в воспитании дочери. По словам Ирины, отец даже не поздравляет Милану с праздниками и никак не помогает финансово. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» Виталий рассказал, что есть весомая причина, по которой он не платит алименты.

Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты

«Я действительно не плачу алименты. Но у нас есть договоренности, поэтому для меня то, что говорится, - это подстава подстав», - признался актер.

Подробности этих договоренностей Гогунский раскрывать не стал. Кроме того, официально никто через суд на алименты не подавал, поэтому по закону Виталий выплачивать их не обязан.

«Говорить, что я не плачу алименты, когда не подаешь на них, как минимум, странно», - считает Гогунский.

Виталий не считает, что оставил жену с дочерью ни с чем. Он переписал на Милану квартиру, стоимостью 20 миллионов, а бывшая супруга актера получает неплохой пассивный доход от созданного им YouTube-канала с многомиллионной аудиторией.

Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты

«Я себя поставил в крайне некомфортное положение, оставив ребенку все. Ирина действительно на этой базе покупает себе квартиры и танхаусы, но говорит, что я не плачу алименты. Да, я их не плачу, но, если бы люди узнали, какой пассивный доход им идет от того, что создано мной, они бы поняли, что об алиментах было бы даже стыдно говорить», - рассказал Гогунский.

Актер также заявил, что планирует выстроить порядок общения с дочерью без вмешательства суда. Виталий признался, что не общался с Миланой, чтобы лишний раз не травмировать ее психику. Ведь, по всей видимости, девочку настраивают против отца. Однако актер очень соскучился по дочери и обратился к ней прямо с экрана. В этот момент Гогунский не смог сдержать слез.

Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты

«Милана, я тебя очень люблю. И я просто знаю, что все будет хорошо. Я всегда рядом, ты всегда можешь набрать. Всегда», - сказал артист.
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Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты фотографии
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