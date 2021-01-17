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Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

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17 января 2021
Несколько дней назад стало известно, что 34-летнего Арми Хаммера подозревают в секс-каннибализме. 10 января в Твиттер-аккаунте @tevinauguste были опубликованы скриншоты переписки Хаммера с незнакомками в Инстаграме. Компромат пользователь сопроводил таким комментарием: «Множество жертв Арми Хаммера отважились рассказать о том, как он использует свою славу, чтобы манипулировать ими ради секса, как он зовёт их котятами и пьёт их КРОВЬ».

Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

В одном из диалогов актер якобы писал: «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Но я вырезал сердце из еще дышащего животного и ел его, пока оно еще было теплым. <...> Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила».

Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

Уже через несколько часов после публикации скриншотов, имя Хаммера возглавило топ тегов в Твиттере. Однако никаких доказательств достоверности этой переписки и причастности к ней актера до сих пор нет.

Спустя несколько дней последовал ответ от самого Арми. Обвинения, как и ожидалось, актер не признал, однако из-за разгоревшегося скандала был вынужден отказаться от съемок в фильме «Свадьба по залету». Его партнершей по фильму должна была стать Дженнифер Лопес. В беседе с журналистами Хаммер отметил, что не хотел отвечать на эти «жалкие утверждения» в свой адрес, но ему пришлось прокомментировать их из-за решения отказаться от съемок. Кстати, уйти из картины актер решил ради детей.

Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме
фото: Арми Хаммер с бывшей женой Элизабет Чемберс и детьми

«Из-за этой лжи я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца, которые требуются для съемок фильма на территории Доминиканской Республики», - заявил Хаммер.

Арми также рассказал, что студия Lionsgate, работающая над картиной, «поддерживает его в принятом решении — и он за это ей признателен». Однако пользователи сети и в этой новости нашли подвох. По их мнению, продюсеры намеренно могли попросить Хаммера отказаться от роли из-за обвинений в каннибализме. Дабы обезопасить фильм от ударов по репутации.
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