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В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским

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17 января 2021
17 января в московском Доме кино состоялась церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, который скончался на 72 году жизни после перенесённого коронавируса.
Проститься с Грачевским пришли Стас Садальский, Леонид Якубович, Дмитрий Дибров, Ольга Кабо, Бедрос Киркоров и другие.

В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским
фото: Елена Малышева

В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским
фото: Стас Садальский

Гости церемонии поделились своими воспоминаниями о покойном и выразили соболезнования его вдове, 36-летней актрисе Екатерине Белоцерковской, которая осталась одна с 9-месячным сыном. Александр Пашутин резонно отметил, что трудно найти артиста, который бы не снимался в «Ералаше» - сам Пашутин снимался трижды. Актёр выразил надежду, что в будущем появится масштабный форум «Ералаша» и приз имени Бориса Грачевского.

В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским
фото: Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская

Тимур Батрутдинов, пришедший на церемонию вместе с Гариком Харламовым, вспомнил, что получил от Грачевского самый ценный совет - не слушать никого.

В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским
фото: Леонид Якубович

В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским
фото: Бедрос Киркоров

В связи с кончиной Грачевского возникло множество опасений за дальнейшую судьбу киножурнала.
Продюсер и актер Марк Рудинштейн не исключает, что вопрос о передаче руководства над проектом может затянуться и утонуть в спорах. «Лакомый кусочек, и многие захотят к нему прикоснуться. Но это уже будет немножко другое».
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В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским фотографии
В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским фотографии
В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским фотографии
В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским фотографии
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