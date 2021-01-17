В Москве состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским

Гости церемонии поделились своими воспоминаниями о покойном и выразили соболезнования его вдове, 36-летней актрисе Екатерине Белоцерковской, которая осталась одна с 9-месячным сыном. Александр Пашутин резонно отметил, что трудно найти артиста, который бы не снимался в «Ералаше» - сам Пашутин снимался трижды. Актёр выразил надежду, что в будущем появится масштабный форум «Ералаша» и приз имени Бориса Грачевского.
В связи с кончиной Грачевского возникло множество опасений за дальнейшую судьбу киножурнала.
Продюсер и актер Марк Рудинштейн не исключает, что вопрос о передаче руководства над проектом может затянуться и утонуть в спорах. «Лакомый кусочек, и многие захотят к нему прикоснуться. Но это уже будет немножко другое».
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