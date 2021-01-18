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«Не давали жить и работать»: Станислав Садальский о проблемах Грачевского

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18 января 2021
17 января в московском Доме кино состоялась церемония прощания с Борисом Грачевским. Бессменный художественный руководитель киножурнала «Ералаш» скончался на 72 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Посетивший церемонию прощания Стас Садальский рассказал в своём Инстаграме о том, какими словами провожали друзья и близкие покойного.

«Не давали жить и работать»: Станислав Садальский о проблемах Грачевского

«Только вернулся из Дома кино, с прощания с Борей Грачевским.
Народу много. Море цветов, куча телеграмм с соболезнованиями, которые все зачитывались.
Десятки выступающих.
Замечательно вел церемонию Володя Долинский, который сказал самое важное – что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его Ералаш, если ему не давали денег снимать этот самый Ералаш. Проще говоря, не давали жить и работать.

Лучше всех говорил Бедрос Киркоров - что эта беда унесёт еще много жизней, но сама болезнь существовала давно, просто экология была другая.
Сегодня вырубаются леса, уничтожается планета.
Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней, она часто помогала ему и Филиппу.
Он сказал: «Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: «Береги природу».
Так пусть оставшиеся на этой планете берегут её.
Только добро может победить всё.
Не делать зла, не завидовать, улыбаться.
Как Боря, которого я никогда не видел грустным.
Он улыбался всегда».
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№ 1
Дарья Лучик (Москва)   18.01.2021 - 14:40
Грустно, что иногда деньги выделяются на совершенно бесталанные проекты, а на хорошие финансирование урезается читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Не давали жить и работать»: Станислав Садальский о проблемах Грачевского фотографии
«Не давали жить и работать»: Станислав Садальский о проблемах Грачевского фотографии
«Не давали жить и работать»: Станислав Садальский о проблемах Грачевского фотографии
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