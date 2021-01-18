Человек - парадокс: За что мы любим Сергея Полунина

14 января в российский прокат вышел фильм Даниэль Арбид«Обыкновенная страсть» - французская эротическая драма, игнорирующая достижения феминистского реваншизма и разговаривающая со зрителем на невозможном для западного кино 2021 года языке. Главная героиня фильма Элен (Летиция Дош) впадает в сексуальную зависимость от своего русского любовника Александра (Сергей Полунин). Александр загадочен, женат, любит люксовые бренды и Путина - сплошная экзотика и токсичный патриархат.
Остроты этой старомодной (если не сказать, консервативной) расстановке сил добавляет то обстоятельство, что фильм сняла женщина. А женщинам сегодня вроде бы полагается воспевать отвоеванную независимость и освобождение от оков патриархата (или, на худой конец - тяготы женской доли), а не экранизировать эротический роман о женской сексуальной одержимости. Впрочем, в чувстве юмора Арбид не откажешь: на роль любовника режиссёр пригласила артиста балета Сергея Полунина, чьи консервативные высказывания скандализировали европейскую общественность и чуть было не разрушили его карьеру. Блестящий танцовщик и посредственный актёр Полунин, тем не менее, как никто другой подходит на роль таинственного Александра, дополняя этот вымышленный образ собственной историей амбивалентных поступков.
Полунин - человек-парадокс, в котором либерализм сочетается с консерватизмом, аполитичность с политичностью, а Россия с Америкой. Кино-Театр.Ру вспоминает о том, за какие заслуги и выходки Полунин по праву получил и продолжает удерживать звание enfant terrible современного балета.
Заложник таланта
Мысль о том, что артист может быть заложником своего таланта, плохо сочетается с безупречностью исполнения, успехом, славой и зрительской любовью. Однако Полунин - одна их ярчайших жертв злой иронии судьбы. Способности его тела, обнаруженные родителями и педагогами, лишили Сергея детства, семьи и права выбора. С 4 лет Полунин занимался гимнастикой, затем его отдали в балетную школу, а когда Сергею исполнилось 9 лет, родители решили пожертвовать ради его будущего целостностью семьи. Бабушка уехала на заработки в Грецию, отец - в Португалию, а Сергей с мамой отправились в Киев - в балетное училище. Бабушка устроилась сиделкой для престарелых, а отец нашёл работу на стройке и все заработанные деньги отправлял жене и сыну. «Вот когда закончилось всё веселье. Моя жизнь в Киеве состояла из утренних занятий балетом, дневной учёбы и вечерних занятий балетом. Дома мама заставляла меня делать растяжку - я сидел часами на шпагате перед телевизором. Я чувствовал огромное давление в Киеве. Ведь моя семья разбрелась по свету, чтобы помочь мне», - вспоминает артист.
Через 6 лет, когда Сергей уже переехал в Лондон и учился в Королевской школе балета, отвыкшие друг от друга родители развелись. Успехи в балете (Полунин стал самым молодым премьером в истории Королевского балета) не могли компенсировать внутренний разлад артиста, который в 15 лет остался один в чужой стране без знания языка и с чувством, что его талант не объединяет, а разрушает. В частности - его семью. А мир академического балета лишь налагал дополнительные ограничения, из которых Сергею хотелось вырваться. Первое, что он попытался отвоевать - собственное тело. До Полунина сочетание классического балета с шрамированием и татуировками было немыслимо. «Я зависел от работы. Моя виза, моё нахождение в Англии зависело от моих успехов в Королевском балете. И каждый год мне эту визу продлевали. И если бы я не работал там, то меня бы просто вышвырнули из страны. Как и за любое правонарушение. В Киеве я мог каждый день драться с мальчишками. А когда приехал в Лондон, понял, что из-за одной драки выгоняют из училища. И я не могу так ошибиться. И татуировки была своего рода возвращением во “двор”, к свободе, гулянию с мальчишками. То есть делать то, что я хочу».
К 22 годам Полунин упёрся в потолок возможностей, которые предлагал классический балет. Тогда ему в голову пришла дерзкая идея - уйти из труппы Королевского балета на пике популярности. И уехать из Лондона в Россию. В документальном фильме «Танцовщик» уже переживший кризис Полунин признался, что чувствовал себя узником своего тела и своего “призвания”: «Меня бесило то, что я вынужден был танцевать. Почему ты вообще должен делать что-то? Потому что ты в этом хорош? Каждый раз, когда я танцую и устаю, я думаю: “Зачем я это делаю?” Я не могу пропустить день, потому что всё тело очень болит. А если пропущу день - плечи каменеют, спина начинает болеть. Чувствуешь себя узником в собственном теле, заложником этой необходимости танцевать».
Аполитичность и любовь к Путину
В ноябре 2018 года Полунин ошарашил своих западных поклонников новой выходкой - в разгар затянувшегося русско-украинского конфликта танцовщик набил на груди портрет Владимира Путина. А несколькими днями позднее похвастался только что выданным российским паспортом и заявил, что правда за Россией. «Когда я сделал татуировку - это был день выборов, я был в Англии на тот момент, было очень много негативной прессы об одном человеке. Моя интуиция говорила мне, что то, что пишут - это неправда. Я сам в своё время попадал под давление прессы, и я знаю, как это энергетически тяжело. На тот момент я ощущал себя очень сильным энергетически. И мне захотелось таким образом защитить человека. Я сделал татуировку, потому что у меня есть кулон с ангелом и надписью «Спаси и Сохрани» и он висит над Владимиром Путиным. Это то, что я могу сделать для какой-то защиты человека».
фото: Сергей и Путин
Как это ни странно, родившийся в Херсоне Полунин не понимал, что открытая поддержка Путина и России с 2014 года расценивается прогрессивным западным обществом как симптом быстротекущего консерватизма с осложнениями в виде тоталитаризма. И что его жест и воззвания будут однозначно восприняты как прокламация политической позиции, несовместимой с ценностями западного мира. «Я начинал это с очень хорошими побуждениями и с правильными мыслями, что мы должны любить друг друга. Но в ответ я получил сильный негатив, отказ от многих журналов. В принципе всё, что связано с Западом, было для меня закрыто. Уговаривали отказаться от этой позиции и перестать поддерживать Путина. Для меня это было очень странно, потому что как раз о любви шла речь. Ведь я набивал татуировку по человеческим причинам, а не по политическим».
Открыто поддерживая Путина и Россию, Полунин, тем не менее, остаётся стопроцентным космополитом, мечтающим объединить страны мира. В своём челлендже art-up Сергей призывал людей искусства объединить посредством творчества три разных страны. А после рождения сынаартист предпочёл проводить время с семьёй в Майами. Да и выбранное для первенца имя Мир полностью отражает философско-политические взгляды танцовщика.
Пацифизм и нетерпимость
Вслед за татуировкой с портретом Путина и одиозными политическими высказываниями последовали совсем уж странные публикации, зародившие в поклонниках артиста сомнения в его вменяемости. Продолжая совершать медленное репутационное сэппуку, Полунин выступил с гомофобной тирадой о смене гендерных ролей в балете и раскритиковал людей с лишним весом. Артист буквально предложил давать пинка под зад всем встречным “жирным людям”, чтобы одновременно покарать их за лень и мотивировать к похудению.
Позже оказалось, что Сергеем и здесь двигало добро и сплошная любовь: «На самом деле это от добра шло. Я действительно считаю, что люди должны заниматься - это как зубы чистить. На Западе они, вместо того, чтобы понять это как призыв к тому, чтобы начать худеть и заниматься спортом, восприняли это как обиду».
Но последней каплей стала проповедь Полунина о мужской и женской энергиях, которую многие сочли элементарным проявлением гомофобии. Артист раскритиковал коллег за излишнюю жеманность, написав в своём Инстаграме буквально следующее: «Всем танцовщикам балета! На сцене уже есть одна балерина, вторая не нужна. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина - женщиной. Мужская и женская энергии создают баланс. По этой самой причине у вас есть яйца. Всё то же самое происходит вне мира балета. Мужики, что с вами не так? Женщины теперь пытаются вжиться в мужскую роль, потому что вы посмешища и не тра***те их. Мужчины - волки, мужчины - львы, мужчины - лидеры своих семейств, о которых вы должны заботиться. Что случилось? Хватит быть слабаками! Будьте воинами! Что с вами не так? Никакого вам уважения. Жизнь будет ставить вам подножки, поставит вас на колени и смоет в унитаз. Вам нужна хорошая оплеуха, которая бы вас разбудила».
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