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«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино

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19 января 2021
31-летняя Лукерья Ильяшенко рассказала, какие чувства испытывает, снимаясь в любовных сценах.

«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино

Актриса призналась, что «сыграть страсть» на съемках совсем не легко, потому что помимо присутствующих на съемках коллег, режиссера и съемочной группы, часто появляются и «незваные гости».

«Если человек смеется в таких ситуациях, то от зажима, потому что это всегда очень неловкий момент. Надо играть любовь и хорошо бы в интимной обстановке, но ее же нет. То звуковики просят: «Стони погромче, а то у нас брак по звуку!» То водитель забредет, то буфетчица еду принесет… А надо вообще-то достоверно сыграть человеческую страсть».

Лукерья подчеркнула, что порой бывает тяжело сосредоточиться. По словам Ильяшенко, она тщательно готовится к откровенным съемкам.

«Вот вы сидите — два голых человека, вам очень неудобно друг перед другом. Никакого секса в этом нет. А еще потеете под светом осветительных приборов. Это все жутко неловко. Еще я стараюсь не есть лук или чеснок перед съемкой, жевать жвачку, чтобы партнеру не было неприятно».

Артистка также рассказала, что незнакомые мужчины часто присылают ей непристойные фотографии. Лукерья старается не реагировать на подобные сообщения, но иногда она все же отвечает.

«Можно и посмеяться. Вряд ли это может шокировать — что я там не видела? Просто этих людей становится даже жалко. Один раз мне написал парень в инстаграм и вежливо попросил продать носки за тысячу рублей. Он оказался фут-фетишистом. Я ответила, что это невыгодно. Могу оптом — 10 пар. И когда рассказала это любимому человеку, он сказал: «Человека жалко, а ты стебом можешь спровоцировать его на агрессию».
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«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино фотографии
«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино фотографии
«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино фотографии
«Никакого секса в этом нет»: Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в кино фотографии
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