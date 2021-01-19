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Найден секретный инстаграм Арми Хаммера

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19 января 2021
У голливудского актера Арми Хаммера, которого подозревают в каннибализме, нашли секретный инстаграм c постами о наркотиках и беспорядочном сексе. Об этом сообщает Page SIx.

Найден секретный инстаграм Арми Хаммера

Предполагается, что 34-летний артист вел закрытую страницу под ником el_destructo_86, на которую было подписано 12 пользователей. В аккаунте он рассказывал о том, что ему нужно сдать тест на наркотики, чтобы увидеться с бывшей женой Элизабет Чемберс и двумя детьми. Под одним из постов было написано, что у актера были отрицательные результаты теста на наркотики, чему он, конечно, был рад.

«Результат отрицательный, сучки. Мое тело — точно настроенная машина для обработки токсичных веществ. Если честно, в моей моче были ТГК и бензодиазепины, но у кого их нет».

В другом посте актер отметил, что развод — это весело, но запрещенные вещества веселее.

Актер также поделился видео с девушкой в нижнем белье, которая стоит на четвереньках и ждет Хаммера на кровати. Он заявил, что собирается заняться сексом с победительницей конкурса «Мисс Каймановы острова».
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