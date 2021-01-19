Найден секретный инстаграм Арми Хаммера

У голливудского актера Арми Хаммера
, которого подозревают в каннибализме
, нашли секретный инстаграм
c постами о наркотиках и беспорядочном сексе. Об этом сообщает Page SIx
.
Предполагается, что 34-летний артист вел закрытую страницу под ником el_destructo_86
, на которую было подписано 12 пользователей. В аккаунте он рассказывал о том, что ему нужно сдать тест на наркотики, чтобы увидеться с бывшей женой Элизабет Чемберс
и двумя детьми. Под одним из постов было написано, что у актера были отрицательные результаты теста на наркотики, чему он, конечно, был рад.
«Результат отрицательный, сучки. Мое тело — точно настроенная машина для обработки токсичных веществ. Если честно, в моей моче были ТГК и бензодиазепины, но у кого их нет».
В другом посте актер отметил, что развод — это весело, но запрещенные вещества веселее.
Актер также поделился видео с девушкой в нижнем белье, которая стоит на четвереньках и ждет Хаммера на кровати. Он заявил, что собирается заняться сексом с победительницей конкурса «Мисс Каймановы острова»
.
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