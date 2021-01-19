Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами

19 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
19 января 2021
Максим Матвеев решил резко высказаться в адрес тех, кто критикует его образ жизни. Выйти на контакт с «моралистами» и «моралистками» актер решил в своем инстаграме.

«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами

Максим признался, что его удивляет, как в последнее время его посты становятся вызовом для тех, кто готов порассуждать на любую тему и осудить Матвеева буквально за всё.

«К своему удивлению (хотя каждый раз прошу себя относиться к этому, как к естественному, увы, положению вещей!)… обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной «красной тряпкой» для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность, знают кучу всего про болезни, а самое главное-считают себя в праве учить совершенно не знакомого человека своим представлениям о том, как....».

Максим сравнил негативные комментарии фолловеров с комментариями людей на улице, которые встречались ему тогда, когда он был моложе, жил в Саратове и носил длинные волосы. Артист вспомнил, что агрессия уличных подростков и подписчиков в инстаграме схожа по своей природе, ведь в ее основе лежит «недолюбленность», как считает Матвеев.

«Я когда жил в Саратове, слушал русский рок, а не «Владимирский централ», как многие тогда, ходил с длинными волосами… В связи с этим я часто сталкивался с таким же агрессивным непониманием и нежеланием видеть в мире человеческое разнообразие… «А че волосы длинные? Че как баба? А если побреем..? Я и мои знакомые частенько оказывались загнанными в угол двора, где двое-четверо держали за руки, а один «брил» либо острой консервной банкой, либо заточенной ложкой, либо перочинным ножом… либо просто били-выплескивали накопившуюся агрессию. Так вот, у этих проявлений-моралистских комментариев и описанного поведения на улицах-одна и та же природа… природа недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви «включает» режим агрессии ко всему непривычному… ради того, чтобы выжить в этом «враждебном» ему мире!»

В итоге Матвеев заблокировал всех недоброжелателей, а также призвал их быть добрее.

«Особо ярые «учителя» отправились в бан, а остальным хочу сказать-вы стремитесь «заявить» о себе, учить жизни других, потому что вам дико страшно обратить внимание на самих себя и начать воспитывать самих себя, прежде всего...!!! Можно понять..!!! Желаю вам сил принять самих себя!!! Мир гораздо более разнообразен, ярок и многогранен, чем ваше о нем представление, он никогда в него не впишется!!!».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я заняла позицию за мужем»: Елизавета Боярская о выборе между карьерой и семьей
Максим Матвеев проверит «Теорию вероятности»
Поиск по меткам
Звёздыинтернет
персоны
Максим Матвеев

фотографии >>
«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами фотографии
«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами фотографии
«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами фотографии
«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Александр Воробьёв
15 января ушёл из жизни актёр Александр Воробьёв.
Борис Грачевский
14 января ушёл из жизни режиссёр Борис Грачевский.

День рождения >>

Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Сарры Каррыев
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Джон Ричардсон
Типпи Хедрен
Ян Шиманьский
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
День города
комедия
Россия, 2020
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
Соври мне правду
психологический триллер
Россия, 2021
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен