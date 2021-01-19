«Желаю вам сил принять самих себя»: Максим Матвеев пообщался с хейтерами

Максим Матвеев
решил резко высказаться в адрес тех, кто критикует его образ жизни. Выйти на контакт с «моралистами» и «моралистками» актер решил в своем инстаграме
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Максим признался, что его удивляет, как в последнее время его посты становятся вызовом для тех, кто готов порассуждать на любую тему и осудить Матвеева буквально за всё.
«К своему удивлению (хотя каждый раз прошу себя относиться к этому, как к естественному, увы, положению вещей!)… обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной «красной тряпкой» для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность, знают кучу всего про болезни, а самое главное-считают себя в праве учить совершенно не знакомого человека своим представлениям о том, как....».
Максим сравнил негативные комментарии фолловеров с комментариями людей на улице, которые встречались ему тогда, когда он был моложе, жил в Саратове и носил длинные волосы. Артист вспомнил, что агрессия уличных подростков и подписчиков в инстаграме схожа по своей природе, ведь в ее основе лежит «недолюбленность», как считает Матвеев.
«Я когда жил в Саратове, слушал русский рок, а не «Владимирский централ», как многие тогда, ходил с длинными волосами… В связи с этим я часто сталкивался с таким же агрессивным непониманием и нежеланием видеть в мире человеческое разнообразие… «А че волосы длинные? Че как баба? А если побреем..? Я и мои знакомые частенько оказывались загнанными в угол двора, где двое-четверо держали за руки, а один «брил» либо острой консервной банкой, либо заточенной ложкой, либо перочинным ножом… либо просто били-выплескивали накопившуюся агрессию. Так вот, у этих проявлений-моралистских комментариев и описанного поведения на улицах-одна и та же природа… природа недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви «включает» режим агрессии ко всему непривычному… ради того, чтобы выжить в этом «враждебном» ему мире!»
В итоге Матвеев заблокировал всех недоброжелателей, а также призвал их быть добрее.
«Особо ярые «учителя» отправились в бан, а остальным хочу сказать-вы стремитесь «заявить» о себе, учить жизни других, потому что вам дико страшно обратить внимание на самих себя и начать воспитывать самих себя, прежде всего...!!! Можно понять..!!! Желаю вам сил принять самих себя!!! Мир гораздо более разнообразен, ярок и многогранен, чем ваше о нем представление, он никогда в него не впишется!!!».
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