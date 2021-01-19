«Никогда ради детей не стоит отказываться от любви»: Яна Поплавская об отношениях после брака

Яна Поплавская
в откровенном интервью изданию «7 дней
» рассказала о детских шалостях и сложной любовной линии, которую удалось возобновить спустя семь лет после расставания.
Актриса призналась, что в детстве была неугомонным ребенком.
«Как-то раз родители уехали на спектакль, а я решила дома построить египетскую пирамиду. Из дубового паркета. Я вооружилась ножом и вилкой из нашего фамильного серебра-прапрадедушкиного наследства. Самым сложным было разобрать первые доски, потом дело пошло хорошо. В общем, когда родители вернулись, половины пола тридцатиметровой комнаты не было. Зато стояла пирамида из паркета. Мама так закричала, как, наверное, кричат только раненые звери. Четырехлетняя Юлька от страха даже написала на бархатную подушку. А потом мама очень сильно плакала, сидя на софе, закрыв лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Она повторяла: «Володя, Володя, что же мы будем делать?» Впервые в жизни я увидела, как папа остолбенел. После паузы он шепотом спросил: «Что это?» Я объяснила: «Это пирамида». И глупо добавила: «Египта». «Быстро иди на кухню», скомандовал папа. Я просидела там, пока родители не пришли в себя. Потом они вызвали паркетчиков, и те около недели укладывали обратно дубовый паркет. Ломать не строить».
Поплавская сообщила, что ее было бесполезно наказывать за проступки, потому что она постоянно находила приключения.
«Меня даже наказывать было бесполезно. Себе дороже. Однажды меня наказали (когда обнаружили, что я вырывала листы с двойками из дневника): мы должны были идти в кинотеатр, а меня не взяли, заперли на ключ. Но я решила все равно пойти в кино. Наш дом с потолками 3,25 метратогда ремонтировали, он весь стоял в лесах. Я открыла окно и со своего седьмого этажа спустилась на леса. А выход какой по лесам-то? Никакого. Когда рабочих нет, эти доски опушщены. Подо мной шумело Садовое кольцо. Обратно залезть в квартиру я не могла, еле-еле руками до окна дотягивалась. Но я нашла выход. На досках валялись кусочки окаменевшей штукатурки, я стала кидать их в.окно нашей соседке — бабушке Дине. Она сначала не понимала, в чем дело, а когда выглянула, чуть в обморок не упала. Пыталась протянуть мне руки, но поняла, что не поднимет меня. Тогда она побежала на улицу и остановила проходившего мимо мужика. Тот рванул спасать ребенка, втянул меня за руки в комнату и надавал по заднице. А я укусила его за руку».
Позже в жизни молодой девушки появилось общение с мальчиками, однако и в нем она искала свою выгоду: дворовые парни учили Яну драться.
«Когда я стала старше, меня дворовые мальчики научили драться, потому что мне нужно было защищаться от девочек. После «Красной Шапки» они меня очень сильно стали обижать, обзывали. Я и лягушкой у них была, и обезьяной. Яна-обезьяна. У нас училась девочка Кристина, самая красивая в классе, у нее родители работали во Франции. И однажды при всем классе она сказала: «Поплавская, знаешь, почему тебя снимают?» Я в надежде на что-то хорошее обернулась: «Почему?»«Потому что ты самая страшная девочка Советского Союза». И я плакала ужасно на коленях у папы, рыдала навзрыд, потому что у меня лягушачий рот. И папа мне говорил: «Когда ты вырастешь, тысячи мужчин будут говорить тебе, какие у тебя роскошные глаза, какой у тебя красивый рот». А я думала: врет мой папа. Но я к нему прижималась, и как-то становилось легче. Вообще-то уже и тогда мальчики признавались мне в любви и писали письма, но это меня не убеждало..»
А вот любовная линия в жизни актрисы оказалась по-настоящему запутанной. После 25 лет брака Поплавская познакомилась с Евгением Яковлевым, который начал за ней красиво ухаживать. Однако Яна не стремилась отвечать взаимностью.
«У нас с Женей вообще очень странная история. Мы встретились еще во время моего брака с Сергеем на «Сити FM», где вместе работали. Он в меня влюбился и написал нежное поздравление с Рождеством. Это был 2007 год. Я ответила: «Спасибо», ну и все. Но Женя за мной очень красиво ухаживал, и я тоже влюбилась. Но в тот момент я была в плену у идиотского выражения: а что люди скажут? У нас с Сергеем публичная пара, друзья общие. Мама говорила: «Браки претерпевают разные сложные моменты». Вотя и сохраняла брак, хотя от этого никому не было хорошо: отношения давно трещали по швам. Я даже успела два раза уйти от Сергея, один раз — на целый год. И все же вернулась. Понимала, что у него есть второй и третий план, но пыталась еще что-то наладить».
Позже Поплавская решила расстаться с Евгением из-за детей и советов подруг. Однако она признается, что этот поступок считает глупым.
«Когда мы познакомились с Женей, ему было 24 года, ну а мне 39. И это было счастьем, это было очень здорово! Но так как я человек не врущий и не умеющий скрывать, я сказала Сергею, что у меня есть другой человек, я хочу свободу. И начались дикие баталии в семье. Под давлением моих близких и подруг, которые давали советы, я совершила чудовищную глупость — рассталась с Женей. Точно могу сказать: никогда ради детей не стоит отказываться от любви! Женя невероятно переживал. Это было как в романах».
Влюбленным потребовалось 7 лет, чтобы вновь принять решение быть вместе.
«Мы с ним пришли к тому, что каждый из нас за те семь лет, которые мы потеряли, сожрал огромную порцию человеческого отчаяния, непонимания, одиночества в семье... Женя хорошо сформулировал: «Знаешь, может быть, Господь Бог управил так, что нам нужно было пройти этот путь, чтобы понять, насколько мы нужны друг другу, насколько мы не можем дышать друг без друга. Никто другой не может заместить эту пустоту. И только когда мы это поняли, нам сказали: слушайте, ребята, ну вот вам второй шанс».
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