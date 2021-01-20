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Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева

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20 января 2021
На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «День города» - комедии о жителях провинциального городка, которые так глубоко погрузились в празднование дня города, что пропустили мимо ушей новость о транзитном визите президента. Чиновники упускают время на строительство потёмкинских деревень и теперь им предстоит привести город в иллюзорный порядок в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
Среди гостей премьеры были Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин и другие.

Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева

Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева
фото: Ольга Дибцева

Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева
фото: Александр Ильин

Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева
фото: Светлана Камынина

Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева
фото: Алла Михеева

«День города» в прокате с 21 января 2021 года.

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Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева фотографии
Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева фотографии
Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева фотографии
Президент, которого не ждали: Тина Канделаки, Павел Ворожцов и Алла Михеева фотографии
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