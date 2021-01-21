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Юлия Снигирь перечислила недостатки в своей внешности

21 января
2021 год
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21 января 2021
Социальные сети предоставляют современному человеку широкий ассортимент возможностей. Например, можно постепенно выводить из строя психическое здоровье сотен и тысяч незнакомых людей, транслируя ослепительный идеал качества жизни, семьи, красоты и т.д. Зарабатывать баснословные деньги на рекламе. А иногда - кокетливо признаваться в том, что ты тоже смертный, но принимаешь и любишь свои “изъяны”. Вот и 37-летняя Юлия Снигирь в пароксизме откровенности призналась, что у её кожи есть ряд негативных качеств, которые она не любит скрывать. В конце концов, Евгению Цыганову всё равно нравится.

Юлия Снигирь перечислила недостатки в своей внешности

«Я не люблю фотошоп.
А еще я не люблю плотный макияж. И даже румяна не люблю.
Мне нравится, когда кино снято красиво, но лица должны быть живые - это важно для меня.
У меня тонкая кожа, и где-то уже есть морщинки.
Я очень бледная.
У меня с детства синяки под глазами.
Я морщу лоб.
Иногда от грима и еще из-за того, что съемки часто бывают в пыли и грязи, на лице у меня выскакивают прыщи.
Но я везунчик - у меня много единомышленников в вопросе, что такое красиво, а что нет.
Мой косметолог поддерживает мою любовь к натуральности и очень деликатно обращается с моим лицом.
Мне часто попадаются визажисты, которые говорят: «Макияжа почти не будет - так лучше. И круто, что кожа белая».
Мой мужчина любит фотографировать меня, именно когда я спросонья.
Я говорю: «Глаза же опухли».
А он говорит: «Это ж красиво».
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