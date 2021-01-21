Яна Троянова вернулась в шоу «Последний герой»

Похоже, Яна Троянова
освоилась в джунглях и позабыла о жалобах
- актриса в третий раз подряд станет ведущей шоу «Последний герой» на канале ТВ-3.
Впрочем, кое-какие изменения в шоу всё-таки произошли: из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире, локацию съёмок пришлось перенести с Филиппин на Занзибар.
В третьем сезоне шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» встретились телезрители и участники предыдущих сезонов. В команду чемпионов, выбранных по итогам зрительского голосования, вошли Надежда Ангарская
, Елена Барткова
, Александр Матвеев
, Аида Мартиросян
, Сергей Одинцов
, Димитрий Павлюк
, Елена Перова
и Алексей Полихун
. А кандидатов в племя новичком отбирали по итогам открытого всероссийского кастинга, проведённого в социальной сети «ВКонтакте».
К слову, у Трояновой уже объявился конкурент, готовый перехватить роль ведущей «Последнего героя». Отдохнувшая на Мальдивах Ольга Бузова пришла к заключению, что в кризис ей просто необходима работа у большой воды
.
«В какой-то момент мне стало очень не хватать съемок, рабочего драйва, но в холодной Москве весь рабочий драйв обязательно остудят суровые «-17». Я подумала, что идеально было бы оказаться на съемках на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации — под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций.
И тут я вспомнила про «Последнего героя». Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло). Со временем амбиции выросли, и я уже видела себя ведущей шоу. И на океанском пляже в отпуске я окончательно убедилась в том, что роль ведущей «Последнего героя» создана для меня»
.
Но Ольге
пока что
не повезло, откровение снизошло на неё слишком поздно - съёмки сезона уже были запущены. А вот Яне после такого недвусмысленного запроса «ко вселенной» следует почаще оглядываться - ведь на её должность метит ледокол отечественного шоубизнеса.
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