«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным

Екатерина Кузнецова
, звезда сериала «Родком»
, стала героиней программы «Судьба человека
» с Борисом Корчевниковым
. Во время откровенной беседы с ведущим она вспомнила историю знакомства с Евгением Прониным
, а также рассказала о причинах расставания с ним.
Артисты познакомились на съемках сериала «Сердцу не прикажешь
», где сыграли влюбленных.
«Я снималась в сериале «Сердцу не прикажешь». На третьем курсе театрального университета мне предложили сняться в сериале на 160 серий. И мне представили партнера на полтора года съемок — Евгения Пронина. Мы по сюжету играли любовь. Он подошел ко мне и говорит: «Ну что, поговорим. Давай пройдем по тексту». Дальше начали работать, и потом он пригласил меня на свидание. Все думали, что история закончится, как только закончатся съемки, но мы сблизились»
.
Проблемы в семье начались после того, как пара поженилась. Пронин очень хотел детей, а Екатерина была к этому не готова. Она отметила, что в тот период жизни ей было важно реализоваться. Работа в кино для актрисы была важнее всего. Брак Екатерины и Евгения продлился всего полгода. Кузнецова ушла от супруга, узнав о его неверности.
«Не очень люблю это говорить, это не самые приятные воспоминания. Случилось предательство. Не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой женщине узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: «Я ухожу». Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибешь».
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