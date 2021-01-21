Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным

21 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
21 января 2021
Екатерина Кузнецова, звезда сериала «Родком», стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Во время откровенной беседы с ведущим она вспомнила историю знакомства с Евгением Прониным, а также рассказала о причинах расставания с ним.

«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным

Артисты познакомились на съемках сериала «Сердцу не прикажешь», где сыграли влюбленных.

«Я снималась в сериале «Сердцу не прикажешь». На третьем курсе театрального университета мне предложили сняться в сериале на 160 серий. И мне представили партнера на полтора года съемок — Евгения Пронина. Мы по сюжету играли любовь. Он подошел ко мне и говорит: «Ну что, поговорим. Давай пройдем по тексту». Дальше начали работать, и потом он пригласил меня на свидание. Все думали, что история закончится, как только закончатся съемки, но мы сблизились».

Проблемы в семье начались после того, как пара поженилась. Пронин очень хотел детей, а Екатерина была к этому не готова. Она отметила, что в тот период жизни ей было важно реализоваться. Работа в кино для актрисы была важнее всего. Брак Екатерины и Евгения продлился всего полгода. Кузнецова ушла от супруга, узнав о его неверности.

«Не очень люблю это говорить, это не самые приятные воспоминания. Случилось предательство. Не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой женщине узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: «Я ухожу». Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибешь».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года
Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»
Поиск по меткам
откровениеразвод/расставание
персоны
Борис КорчевниковЕкатерина Кузнецова (II)Евгений Пронин
фильмы
РодкомСердцу не прикажешь

фотографии >>
«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным фотографии
«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным фотографии
«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным фотографии
«Случилось предательство»: Екатерина Кузнецова о разводе с Евгением Прониным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Долматовская
20 января ушла из жизни режиссёр Галина Долматовская.
Ренита Григорьева
19 января ушла из жизни режиссёр Ренита Григорьева.
Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Хабибулло Абдуразаков
19 января ушёл из жизни актёр Хабибулло Абдуразаков.
Григорий Шустер
18 января ушёл из жизни актёр Григорий Шустер.

День рождения >>

Фархат Абдраимов
Сергей Белов
Владимир Епископосян
Андрей Кузнецов
Родион Нахапетов
Юрий Осипов
Николай Трофимов
Рустам Уразаев
Дмитрий Харатьян
Светлана Ходченкова
Ларс Айдингер
Робби Бенсон
Джина Дэвис
Альберто де Мендоса
Стив Ривз
Пол Скофилд
Мари Трентиньян
все родившиеся 21 января >>

Афиша кино >>

Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
День города
комедия
Россия, 2020
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен