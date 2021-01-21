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Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин»

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21 января 2021
Оксана Акиньшина считает феминизм уделом некрасивых женщин и верит, что «противостояние между мужчиной и женщиной - заведомо проигрышная история». Об этом она рассказала изданию «Известия».

Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин»

Акиньшина заявила, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, так как хорошего специалиста оценят по достоинству независимо от гендерной принадлежности.

«Я не против повышения зарплаты. Но я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина — настолько разные, что в принципе не должны существовать вместе. Но, так случилось, что мы живем на одной планете. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, всё равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина».

К идеям феминистского движения Оксана Акиньшины равнодушна. Актриса считает, что женщины должны оставить мужчин в покое.

«Завершая разговор о феминизме, признаюсь — мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!»
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Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» фотографии
Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» фотографии
Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» фотографии
Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» фотографии
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