Оксана Акиньшина назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин»

Оксана Акиньшина
считает феминизм уделом некрасивых женщин и верит, что «противостояние между мужчиной и женщиной - заведомо проигрышная история». Об этом она рассказала изданию «Известия
».
Акиньшина заявила, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, так как хорошего специалиста оценят по достоинству независимо от гендерной принадлежности.
«Я не против повышения зарплаты. Но я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина — настолько разные, что в принципе не должны существовать вместе. Но, так случилось, что мы живем на одной планете. Силой вообще невозможно ничего добиться. Нежностью, спокойствием — да. Мы живем в мужском мире, это же очевидно, и это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, всё равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина».
К идеям феминистского движения Оксана Акиньшины равнодушна. Актриса считает, что женщины должны оставить мужчин в покое.
«Завершая разговор о феминизме, признаюсь — мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!»
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