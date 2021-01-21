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СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

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21 января 2021
Еще в прошлом году Бен Аффлек рассказывал о том, какой должна быть его спутница, а уже в мае 2020 проводил счастливые деньки со своей возлюбленной Аной де Армас и души в ней не чаял. В декабре у актрисы даже заметили помолвочное кольцо на пальце. Однако что-то пошло не так, и пара резко рассталась. По данным инсайдера журнала People, Ана и Бен даже не смогли сделать это лично и разорвали отношения по телефону.

СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Источник сообщил, что у влюбленных было много разногласий, которые препятствовали их дальнейшим отношениям.

«У них было много споров по поводу их дальнейшего будущего, и в итоге, они решили расстаться».

Лично звезды статус одиночек не подтвердили, а вот их поступки, кажется, говорят о многом. Пока Ана по поводу происходящего хранит молчание и лишь лаконично предстает перед фанатами с новой стрижкой, Бен решил подтвердить свой обновленный холостяцкий статус довольно неожиданным способом. Еще летом дети Бена сделали ему необычный сюрприз — поставили картонную фигуру Аны прямо на лужайке возле его дома. А сегодня папарацци увидели выброшенную картонную фигуру Аны в мусорном баке рядом с домом Бена.
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СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались фотографии
СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались фотографии
СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались фотографии
СМИ: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались фотографии
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