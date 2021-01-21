Рената Литвинова встречается с французским миллионером

Рената Литвинова
стала героиней февральского номера журнала Tatler
. В интервью изданию Рената Муратовна рассказала не только о её новом фильме «Северный ветер»
, но и приоткрыла завесу тайны личной жизни.
В тексте, автором которого является кинокритик Зинаида Пронченко, упоминается возлюбленный Литвиновой, некий французский миллионер. А сама Литвинова активно призывает прочитать материал о ней, одобряя тем самым написанные слова.
«Читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое».
В статье указывается, что мужчина, ухаживающий за дивой, не скупится на подарки и готов сделать для Ренаты всё возможное и невозможное.
«Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен».
обсуждение >>