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Рената Литвинова встречается с французским миллионером

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21 января 2021
Рената Литвинова стала героиней февральского номера журнала Tatler. В интервью изданию Рената Муратовна рассказала не только о её новом фильме «Северный ветер», но и приоткрыла завесу тайны личной жизни.

Рената Литвинова встречается с французским миллионером

В тексте, автором которого является кинокритик Зинаида Пронченко, упоминается возлюбленный Литвиновой, некий французский миллионер. А сама Литвинова активно призывает прочитать материал о ней, одобряя тем самым написанные слова.

«Читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое».

В статье указывается, что мужчина, ухаживающий за дивой, не скупится на подарки и готов сделать для Ренаты всё возможное и невозможное.

«Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен».
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Рената Литвинова встречается с французским миллионером фотографии
Рената Литвинова встречается с французским миллионером фотографии
Рената Литвинова встречается с французским миллионером фотографии
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