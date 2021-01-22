Саша Бортич, Татьяна Лазарева и Яна Троянова выступили в поддержку Навального

Триумфальное возвращение Алексея Навального из Германии в ОВД города Химки вызвало обширный, как инфаркт, общественный резонанс. Родина встретила оппозиционного политика, едва восстановившегося после неудачной попытки отравления, импровизированным выездным судебным заседанием, которое прошло прямо в отделении полиции. И по результатам которого Навального поспешно заперли в СИЗО «Матросской тишины» до 15 февраля
. Навальный тут же записал видеообращение к народу, призвав сторонников выйти на протестную акцию. А на следующий день возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией выпустил захватывающий фильм-расследование об обширных угодиях и особняке, расположенных под Геленджиком и предположительно принадлежащих Владимиру Путину
.
Реакционный арест Навального и фильм о том, как отечественная номенклатура 15 лет не может достроить особняк площадью 17,5 тысяч квадратных метров (с аквадискотекой и складом грязи), взволновали общественность до глубины души. В поддержку Навального выступили многие звёзды российского шоу-бизнеса: Саша Бортич
, Татьяна Лазарева
, Яна Троянова
, Дмитрий Глуховский
и другие потребовали освободить Алексея Навального. А также предложили соотечественникам план досуга на выходные, включающий просмотр свежего фильма ФБК и субботнюю прогулку по январской Москве.
Семён Трескунов
«Знаете, что меня поражает больше всего? Ни один из блогеров, которые обладают многомиллионной аудиорией, до сих пор никак не поддержал Алексея Навального в информационном плане. Я предполагал, что так будет, это расстраивает меня больше всего. Но будем надеяться, что это происходит из-за разницы во времени между Москвой и «дубаями». Потому что других адекватных причин такому поведению я не вижу. Кроме, разве что, одной - трусости. Да, я утверждаю, что все ваши кумиры, тиктокеры, блогеры, люди, которые обладают по какой-то причине огромным влиянием и ресурсом для формирования медиаповестки - самые обыкновенные трусы. И для меня это качество превалирует над всеми остальными качествами. Потому что трусость не простительна в такое время. Мне самому страшно. Я же тоже рискую всем, что у меня есть, даже просто поднимая эту тему. Но я не могу молчать. Это отвратительно. Вершится несправедливость. Нашего соплеменника, нашего гражданина сделали сегодня заложником. Он заложник теперь, как и все мы.
Ни один из этих х*** типа Моргенштерна, Славы Марлоу, Дани Милохина и так далее, никто из них не считает, что это их прямая обязанность, их долг перед людьми - информировать о таких важных изменениях. Им кажется, что они уже всего добились. Что они на вершине мира. Им нет никакого дела до того, что здесь происходит. Мне кажется, это абсолютно отвратительным.
Мне кажется, до тех пор, пока трусость в этой стране (да и во всем мире) будет допускаться до пьедестала, становиться идолом - это будет разрушать любую идею. Национальную идею, человеческую идею, идею о любви, о счастье, о доблести. Это будет разрушать всё. Это абсолютно деструктивная модель взросления. Люди, которые обладают влиянием, но боятся говорить. Так было 20 лет. Мне кажется, пора что-то в этом поменять. Поэтому я хочу публично поддержать Алексея Навального, сказать, что мне глубоко симпатично всё то, что он делает, и я готов его поддерживать всеми возможными способами»
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Варвара Шмыкова
«Я возьму пример с Сёмы Трескунова. Спасибо Сема, что ты не боишься. Я не понимаю, чего я должна бояться, говоря, что мне не нравится этот человек [Путин]? Почему я должна бояться? Это моя позиция. Мне грустно от того, что это огромное количество денег, которое потрачено на удовлетворение одного человека, ну, или одной семьи, трёх семей - уходит вот так безобразно, мелочно. В то время, когда есть люди, которые реально нуждаются в помощи.
То, что сейчас происходит с Навальным... Что с ним вытворяют? Просто вот так вот взять…Это безнравственно, это ужасно, это касается каждого из нас. Неужели это не понятно? И я не понимаю, почему я должна бояться об этом говорить? 23 числа, мне кажется, можно пойти прогуляться всем вместе по улицам.
Самое печальное, что я не очень понимаю, как я могу на что-то повлиять. Мне кажется, что самое главное - это не молчать и помогать друг другу и не бояться»
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Саша Бортич
«Я бы хотела высказаться по поводу всего, что сейчас происходит с Алексеем Навальным. Высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относится к Алексею, многим он не нравится из-за его радикальных взглядов, но это сейчас всё неважно. Потому что это касается сейчас не конкретно вашего отношения к Алексею. А вас, меня, всех, кто живёт в России. Потому что нам показывают, что наши законы, Конституция, УК - это просто бумажки, что при желании можно сделать что угодно с кем угодно. Устроить, например, суд в полиции. Если мы хотим жить в стране, где существует право и законы, мы все должны пойти гулять. Я очень надеюсь, что все мы перестанем терпеть, перестанем быть дураками, за которых нас держат, и сможем доказать, что с нами так нельзя»
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Яна Троянова
«Ребзя, надо поговорить. Я только что закончила смотреть фильм, который сделали Алексей Навальный и его команда Сняли, провели расследование. Дворец Путина, б****. Слушайте, ну мне казалось, что я уже ничему не удивлюсь. После покушений на Навального. Были даже покушения на его супругу. Много политзаключенных. Мы всё вроде бы уже знаем...Я о****а от этого фильма. Неужели и после такого мы будем молчать? Нашу страну разворовывают совершенно наглым образом. Я в шоке. Мне надо спать, надо с утра вставать, съёмка, я в Африке. Но я не могу уснуть, я впечатлена. О****ь - это ничего не сказать»
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Татьяна Лазарева
«Мы все увидели, что по счастливейшей случайности Лёша остался в живых. Это очень важно. Это вселяет много надежды. Когда не стало Бори Немцова, казалось, что что-то должно измениться, что-то изменится. Но его не стало, и не стало его борьбы. Поэтому. Лёша, пока ты жив, пока с тобой рядом твои близкие и мы, я очень надеюсь, что ты будешь продолжать то дело, которое ты делаешь. Ту борьбу которую ты ведешь.
Нам всем нужно много сил, потому что это долгая история. Но мы обязательно победим»
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Дмитрий Глуховский
«Есть ситуации, где можно заткнуться и потерпеть, а есть ситуации, когда молчать как-то не получается. Ситуация с отравлением и последующим арестом Алексея Навального относится как раз к таким. Совершенно очевидно, что его преследуют не по каким-то надуманным обвинениям экономического характера, а потому что он политик, который претендует всерьез на власть, потому что он единственный оппозиционер такого масштаба с внятной политической позицией, потому что он единственный критик власти, у которого такая огромная аудитория и который собирает миллионы просмотров в последнем независимом информационном ресурсе в России - на Youtube.
Очевидно, что его взяли, потому что боятся его политической деятельности. И очевидно, что надо требовать его освобождения. Свободу Навальному и свободу всем политзаключённым»
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Однако далеко не все представители «либеральной интеллигенции» поддержали Навального. Его недавняя соратница и мастер спорта по переобуванию налету Ксения Собчак написала в своём Инстаграме метафорическое осуждение действий Навального
. По мнению бывшей кандидатки в президентки, Навальный отличается от образцового героя, готового бескорыстно вырвать из груди сердце,
наличием технической возможности призвать единомышленников к борьбе
тем, что желает поддержки.
«Есть разные виды смелости. Можно отдать жизнь за людей, как Иисус Христос, или кинуться на амбразуру, и спасти товарищей от танка. Это героизм бескорыстный. А можно захотеть покорить самую высокую гору, чтобы навсегда вписать свое имя в историю. И то и то требует смелости. Но героизм этот разного свойства. Одно дело самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое - ради собственной власти, величия, или чемпионского титута. Этот второй тип смельчаков всегда скажет, что ради Родины старается. Но давайте будем честны: ни Юрий Гагарин, ни Нил Армстронг не захотели бы высадки другого космонавта на луну ради величия США или СССР. Они рисковали жизнью и мучались в центрифугах ради того, чтобы прославить свое имя в истории. Смелость самопожертвования меня восхищает. Также как меня восхищает и решимость идти до конца в борьбе за власть. Ставки в этой борьбе предельно высоки, но и выигрыш тоже. Либо погибнешь, либо совершишь главное восхождение. Но надо всегда помнить, что в первом случае эта смелость и решимость мотивирована верой в идею, а во втором случае - возможным выигрышем. И под каким флагом или с какими призывами эта смелость покоряет эльбрус, совершенно неважно. Цель у таких героев всегда одна - стать Царем Горы. А флаг и и призывы - лишь вопрос момента и запроса восхищенной массовки.
Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот кто жертвут собой бескорыстно, ради самой идеи, - никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь Цветов в Риме с плакатами «земля все-таки круглая!». При этом земля есть, была, и будет круглая. Но тот, кто об этом говорит, далеко не всегда Джордано Бруно...»
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