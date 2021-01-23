«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире

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22 января Саша Бортич, Татьяна Лазарева и Яна Троянова выступили в поддержку Навального Артисты возмущены тем, что законы РФ не работают на территории РФ

21 января Рената Литвинова встречается с французским миллионером Об этом актриса и режиссер намекнула сама

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