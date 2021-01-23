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«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире

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23 января 2021
Из однообразной массы неопределённого агрегатного состояния, в котором застыл отечественный новогодний телеэфир, выпал специальный эпизод шоу «Вечерний Ургант», вышедший 30 декабря 2020 года. «Ciao, 2020!» - 50-минутный концерт на итальянском языке, стилизованный под эпоху 1980-х. Неожиданно для его создателей выпуск вышел в тренды итальянского ютюба - соотечественники Пупо и Челентано оценили задумку по достоинству и отметили безупречный акцент ведущего и исполнителей. В интервью изданию «Медуза» Иван Ургант рассказал о подготовке спецвыпуска, роли Филиппа Киркорова, шутках про Лукашенко и о многом другом.

«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире

Об Италии и итальянской музыке

«Врать не буду, страну люблю. Очень. Итальянцев люблю, страну люблю и, честно говоря, музыку люблю. Например, у меня в плейлисте есть Джованотти. Это итальянский артист, который знаменит тем, что недавно выпустил пластинку с Риком Рубином в качестве продюсера. Он 30 лет поет рэп в Италии. Он вместе с Beastie Boys параллельно начинал! Мне он страшно нравится. Я его слышал на каких-то церемониях EMA, а потом купил пластинку в Италии. Признаться кому-то в Италии, что я люблю Джованотти, это как здесь сказать, что я люблю, например, «Михея и Джуманджи». К счастью, Джованотти жив и продолжает выпускать альбомы».

О работе над спецвыпуском «Ciao, 2020!»

«У нас была проблема с этим Новым годом, мы не могли придумать, что мы хотим. Было ощущение какого-то творческого кризиса. Эта тема родилась в нашем небольшом продюсерском ядре. Как и все в нашей программе, это все придумывается в разговоре.
Потом мы решали, что они будут петь. Сначала думали, что это будут песни оригинальные. Мы стали узнавать, насколько просто будет очистить права на список [итальянских] песен. Выяснилось, что это очень непросто. Потом уже, стоя у лифта, мы прощались и решили, а что если артисты будут петь свои песни на итальянском? И всем окончательно стало весело.

Важный момент, что у нас у самих внутренне должно было быть объяснение, почему мы это делаем? Мы как раз с Денисом [Ртищевым] поняли, что делаем это по трем причинам. Мы соскучились по Европе: никто из нас никуда не выезжал. Италия действительно одна из наиболее пострадавших стран — и мы так ее немного поддерживаем. Ну и нет другой страны, которая музыкально была бы нам так близка. 2020 год сам по себе весь такой (показывает руками кривую фигуру), и мы решили закончить его так».

«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире

Надо сказать, что это нашло понимание у Константина Львовича, который сказал: «Слушай, у меня в заставках [перед рекламой в эфире] жирафы среди зимы украшают елки. Такой год — и поэтому объяснять этот абсурд никому не надо, у нас — жирафы». Это как буква «у» в слове «обэриуты» — ничего не значит, просто присутствует. Точно так же и здесь. Я тихо сидел и надеялся, что после этого у меня будет закрыт гештальт — 50 минут на Первом канале без единого русского слова.

О новогоднем телеэфире

«В «Голубом Урганте» был понятный объект пародии — «Голубой огонек», а тут [в итальянском выпуске] объект пародии был не такой понятный. Но сработало. В «Голубом Урганте» тоже сработало, но был и резонанс, большие научные статьи от прогрессивной общественности по поводу этой передачи. Мне кажется, как ни странно, разница заключается в одном. Здесь [в «Ciao, 2020!»] мы погрузились в тему, испытывая к ней большую любовь, а в «Голубом Урганте» я говорил: «Ребята, знали бы вы, как я ненавижу голубые огоньки». Вот и вся разница. Тоже было смешно, тоже понятно, но, видимо, чтобы все сложилось, нужно обращаться к тому, что ты любишь, и тогда ни у кого не будет вопросов. Там вопросы были, но ничего не поделать, я действительно не люблю новогоднее телевидение, которое застыло в одной точке давным-давно. Все делают вид, что ну и ладно, привыкли — но это не так, это невозможно смотреть».

О роли Киркорова в новогодних передачах

«Киркоров, так исторически повелось, в наших новогодних программах принимает участие в качестве особенного гостя… Наша основная задача — сделать так, чтобы он не пел. Была идея, чтобы Филипп пел песню «Атлантида» по-итальянски — и это было бы бесконечное ощущение «Сан-Ремо». Но когда ты слушаешь Филиппа с этой песней, в принципе нет никакого контраста, слома. Поэтому Филипп блестяще выступил в роли Пиппы Второго».

«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире

О шутках про Лукашенко

«Он стал героем неприятных событий, которые происходили и происходят в Беларуси. Ничего, кроме любви к этой стране, мы не испытываем. И, честно говоря, все, что там происходит с его стороны, довольно смешно. Чего уж там говорить. Поэтому грех такой ситуацией не воспользоваться. Вот так бы я — очень осторожно! — ответил».

О 9-летнем юбилее «Вечернего Урганта»

«Этот вопрос периодически возникает: «Ну, а когда что-то новое?» Не надо делать ничего нового — надо хорошо делать это. Я вижу большой потенциал, я хочу это развивать. Как я себе представляю «Вечерний Ургант» — это творческая лаборатория с большим количеством талантливых людей с разными творческими амбициями и задачами, чтобы утолить которые понадобится очень много времени. А там придут уже и новые люди».

Об отсутствии зрителей в студии из-за пандемии

«Это грустнейшая, тяжелейшая штука, когда нет зрителей. Нам очень тяжело без зрителей, нам очень хочется их видеть. Когда у нас стали приходить [в студию] по восемь человек с сентября, настроение стало другое. Хотя мои авторы очень тщательно смеялись над своими же шутками, очень добросовестно это делали, все равно хотелось реакции зрителя».

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«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире фотографии
«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире фотографии
«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире фотографии
«Наша задача — сделать так, чтобы он не пел»: Иван Ургант о Киркорове и новогоднем телеэфире фотографии
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