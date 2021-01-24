Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина»

23 января на ютюб-канале «Чикен-Карри» вышел клип Александра Гудкова «Аквадискотека».
В видео использованы фрагменты из фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина». А именно - 3d-модели предполагаемых интерьеров дворца, энергетическим центром которого стала пресловутая аквадискотека.
Шуточная песенка, смысл которой сводится к тому, что лирическому герою давно приелись кино, алкоголь, кальянный дым и закат над морем (всё это «супер-банально»), высмеивает представленные в фильме предположительные разновидности досуга отечественной номенклатуры. При помощи юмора сотрудничающий с Первым каналом Гудков опосредованно выразил если и не поддержку Навальному, то, как минимум, протест против незаконных арестов и прочих проявлений несанкционированных ограничений гражданских свобод.
«Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!», — гласит описание к видео.
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