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Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина»

24 января
2021 год

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24 января 2021
23 января на ютюб-канале «Чикен-Карри» вышел клип Александра Гудкова «Аквадискотека».
В видео использованы фрагменты из фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина». А именно - 3d-модели предполагаемых интерьеров дворца, энергетическим центром которого стала пресловутая аквадискотека.

Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина»

Шуточная песенка, смысл которой сводится к тому, что лирическому герою давно приелись кино, алкоголь, кальянный дым и закат над морем (всё это «супер-банально»), высмеивает представленные в фильме предположительные разновидности досуга отечественной номенклатуры. При помощи юмора сотрудничающий с Первым каналом Гудков опосредованно выразил если и не поддержку Навальному, то, как минимум, протест против незаконных арестов и прочих проявлений несанкционированных ограничений гражданских свобод.

Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина»

«Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!», — гласит описание к видео.

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Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина» фотографии
Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина» фотографии
Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина» фотографии
Александр Гудков выпустил пародийный клип по мотивам фильма «Дворец для Путина» фотографии
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