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Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус

24 января
2021 год

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24 января 2021
Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус

Незаметно для всех 22 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла торжественная 19-я церемония вручения кинопремии «Золотой орёл». Лауреатами премии в этом году стали Юра Борисов, Андрей Кончаловский, Ольга Озоллапиня, Александр Домогаров, Мария Аронова, Андрей Зайцев, чей фильм «Блокадный дневник» стал лучшим по версии премии, и Светлана Дружинина, получившая почётный приз за вклад в искусство.

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Министр культуры РФ Ольга Любимова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Андрей Зайцев и Ольга Озоллапиня

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Александр Домогаров и Светлана Дружинина

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Надежда Михалкова

К слову, Борисов претендовал на награду в номинации «Лучшая мужская роль» ещё в прошлом году, но тогда ему противостоял Александр Петров. В этом году, как пошутил сам Борисов, премия досталась ему лишь потому, что Петров не смог прийти на торжество.

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Юра Борисов

А премию, присуждённую Андрею Кончаловскому в номинации «Лучший режиссёр» (за фильм «Дорогие товарищи»), получил его 17-летний сын Пётр.

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова и Пётр Кончаловский

Среди гостей премии были также замечены Светлана Немоляева, Игорь Петренко, Светлана Иванова, Кристина Асмус, Марина Александрова, Светлана Ходченкова, клан Михалковых-Кончаловских, Нонна Гришаева, Павел Деревянко с новой пассией и другие люди в чёрном.

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Марина Александрова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Полина Максимова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Полина Лазарева и Светлана Немоляева

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Лариса Долина

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Светлана Ходченкова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Павел Деревянко со спутницей

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Кристина Асмус

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Артём Ткаченко с Екатериной Стеблиной

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Анна и Надежда Михалковы

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Екатерина Вуличенко

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Алёна Бабенко

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Светлана Иванова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Анна Александрова

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Сергей Гармаш

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Ольга Дибцева

Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус
фото: Алёна Чехова
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Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус фотографии
Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус фотографии
Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус фотографии
Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус фотографии
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