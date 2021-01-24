Золотой орёл-2021: Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Кристина Асмус

Незаметно для всех 22 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла торжественная 19-я церемония вручения кинопремии «Золотой орёл». Лауреатами премии в этом году стали Юра Борисов
, Андрей Кончаловский
, Ольга Озоллапиня
, Александр Домогаров
, Мария Аронова
, Андрей Зайцев
, чей фильм «Блокадный дневник»
стал лучшим по версии премии, и Светлана Дружинина
, получившая почётный приз за вклад в искусство.
фото: Министр культуры РФ Ольга Любимова
фото: Андрей Зайцев и Ольга Озоллапиня
фото: Александр Домогаров и Светлана Дружинина
фото: Надежда Михалкова
К слову, Борисов претендовал на награду в номинации «Лучшая мужская роль» ещё в прошлом году
, но тогда ему противостоял Александр Петров
. В этом году, как пошутил сам Борисов, премия досталась ему лишь потому, что Петров не смог прийти на торжество.
фото: Юра Борисов
А премию, присуждённую Андрею Кончаловскому в номинации «Лучший режиссёр» (за фильм «Дорогие товарищи»
), получил его 17-летний сын Пётр.
фото: Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова и Пётр Кончаловский
Среди гостей премии были также замечены Светлана Немоляева
, Игорь Петренко
, Светлана Иванова
, Кристина Асмус
, Марина Александрова
, Светлана Ходченкова
, клан Михалковых-Кончаловских, Нонна Гришаева
, Павел Деревянко
с новой пассией и другие люди в чёрном.
фото: Марина Александрова
фото: Полина Максимова
фото: Полина Лазарева и Светлана Немоляева
фото: Лариса Долина
фото: Светлана Ходченкова
фото: Павел Деревянко со спутницей
фото: Кристина Асмус
фото: Артём Ткаченко с Екатериной Стеблиной
фото: Анна и Надежда Михалковы
фото: Екатерина Вуличенко
фото: Алёна Бабенко
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов
фото: Светлана Иванова
фото: Анна Александрова
фото: Сергей Гармаш
фото: Ольга Дибцева фото: Алёна Чехова
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