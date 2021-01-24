Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца

Изменения в фигуре 32-летней Алисии Викандер фанаты заметили еще осенью, когда актриса и ее муж Майкл Фассбендер попали в объективы папарацци в Стокгольме. Тогда слухи официального подтверждения не получили, однако теперь по сети ходит фотография беременной Алисии, сделанная в домашней атмосфере. Похоже, что из личного архива пары произошла утечка.
По данным итальянских СМИ, снимок был сделан в декабре или январе. Журналисты предполагают, что Фассбендер-младший вполне могу уже появиться на свет, потому что на фото Алисия уже находилась на последних сроках беременности. Кроме того, премьера фильма «Tomb Raider: Лара Крофт 2» с участием Викандер перенесена на март 2021 года. Этот факт тоже может указывать на то, что в семье Фассбендеров прибавление.
фото: Кадр из фильма "Свет в океане"
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе с 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины «Свет в океане». Через 9 месяцев после начала романа Майкл и Алисия ненадолго расстались, но уже зимой 2016 вместе прошлись по красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар». Там же они впервые поцеловались на публике. В 2017 актеры сыграли свадьбу на Ибице. А сейчас влюбленные вместе проживают в Лиссабоне.
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