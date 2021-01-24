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Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

24 января
2021 год

Лайфстайл >>
24 января 2021
В семье 42-летнего Джоша Хартнетта и 32-летней Тэмзин Эджертон снова случилось пополнение. Ни Хартнетт, ни Эджертон особо не распространяются на публике о своих отношениях. У Джоша даже нет странички в Инстаграме, а Тэмзин очень редко что-то публикует в своем микроблоге. Неудивительно, что эту «новость» СМИ узнали больше, чем через год. И то лишь потому, что Джош проговорился в недавней беседе с журналистами издания «Mr. Porter».

Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

На вопрос «Чем именно больше всего вы гордитесь в жизни?» актер ответил, что гордится своей семьей. А что самое интересное, он назвал себя «отцом троих детей», хотя ранее было известно только о двоих его дочерях.

«Больше всего я горжусь тем, что я являюсь отцом троих детей, хорошими отношениями с возлюбленной и отличной семейной жизнью в целом. При этом я ещё продолжаю сниматься, а мои персонажи с годами становятся только интереснее», - признался Джош.

Третий ребенок Хартнетта и Эджертон, по информации СМИ, появился на свет чуть больше года назад. При этом со стороны пары не было даже никаких намёков на пополнение.

Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

Роман Джоша и Тэмзин начался еще в 2012 году, однако об их свадьбе в СМИ информация не появлялась. Возможно, актеры решили не связывать себя узами брака. Или мастерски скрыли информацию о бракосочетании. В 2015 году на свет появилась их старшая дочь, а в 2017-м - младшая. Кстати, имена своих детей родители тоже держат в тайне.
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Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз фотографии
Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз фотографии
Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз фотографии
Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз фотографии
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