Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

В семье 42-летнего Джоша Хартнетта
и 32-летней Тэмзин Эджертон
снова случилось пополнение. Ни Хартнетт, ни Эджертон особо не распространяются на публике о своих отношениях. У Джоша даже нет странички в Инстаграме, а Тэмзин очень редко что-то публикует в своем микроблоге. Неудивительно, что эту «новость» СМИ узнали больше, чем через год. И то лишь потому, что Джош проговорился в недавней беседе с журналистами издания «Mr. Porter».
На вопрос «Чем именно больше всего вы гордитесь в жизни?» актер ответил, что гордится своей семьей. А что самое интересное, он назвал себя «отцом троих детей», хотя ранее было известно только о двоих его дочерях.
«Больше всего я горжусь тем, что я являюсь отцом троих детей, хорошими отношениями с возлюбленной и отличной семейной жизнью в целом. При этом я ещё продолжаю сниматься, а мои персонажи с годами становятся только интереснее»
, - признался Джош.
Третий ребенок Хартнетта и Эджертон, по информации СМИ, появился на свет чуть больше года назад. При этом со стороны пары не было даже никаких намёков на пополнение.
Роман Джоша и Тэмзин начался еще в 2012 году, однако об их свадьбе в СМИ информация не появлялась. Возможно, актеры решили не связывать себя узами брака. Или мастерски скрыли информацию о бракосочетании. В 2015 году на свет появилась их старшая дочь, а в 2017-м - младшая. Кстати, имена своих детей родители тоже держат в тайне.
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