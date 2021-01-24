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«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии

24 января
2021 год

Лайфстайл >>
24 января 2021
Еще летом 40-летняя Кристина Риччи подала в один из судов Лос-Анджелеса запретительный приказ, согласно которому ее муж Джеймс Хеердеген потерял право приближаться к ней. Это случилось из-за инцидента, который произошел в доме актрисы в декабре – муж в очередной раз поднял на Кристину руку. После этого она приняла решение развестись с Хеердегеном – однако из-за пандемии дело затянулось.

«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии

На днях Риччи повторно обратилась в суд за запретительным ордером. Теперь ее муж не имеет права приближаться к актрисе ближе чем на 90 метров, видеться с их 6-летним сыном Фредди и взаимодействовать с их собакой.

По словам Кристины, она не раз подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны супруга. Согласно документам, Джеймс даже не стеснялся применять силу на глазах сына, а первые вспышки гнева в их семье начались еще в 2013 году, когда Кристина забеременела.

«Я начала чувствовать себя в какой-то изоляции. И как-то Джеймс сказал мне то, что заставило меня подумать – «он может убить меня». Он заявил, что мог бы пожалеть меня только в одном случае - если бы мое тело расчленили на мелкие кусочки. В ту ночь я спрятала все ножи в хижине, в которой мы остановились. Я боролась за свою жизнь и за жизнь нашего Фредди. Я спала с сыном в другой спальне и заперла дверь», - так описывает Кристина свой семейный отпуск в Новой Зеландии.

«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии

Одно из самых жестоких нападений на Кристину случилось 16 декабря 2019 года. Именно после него она заявила мужу, что собирается подавать на развод. Однако как раз в этот момент началась пандемия, а с ней и режим самоизоляции.

«Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу завершить наш брак. Он сосредоточился на том, чтобы наказывать и терроризировать меня 24 часа в сутки. Я боялась спать по ночам. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом - и все это в присутствии нашего сына».

Напомним, Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген познакомились в 2011 году на площадке сериала «Пан Американ». В 2013 году они сыграли свадьбу в Нью-Йорке в тесном кругу родных и близких. А уже в августе 2014 года на свет появился первый общий сын пары - мальчик Фредди.
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«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
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