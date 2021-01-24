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Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

24 января
2021 год

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24 января 2021
История с громким скандалом вокруг Харви Вайнштейна немного утихла, а откровения актрис о пережитом насилия не прекращаются. 34-летняя актриса Анна Хилькевич поделилась своей историей в Инстаграме: в 15-летнем возрасте актриса подверглась сексуальным домогательствам со стороны режиссера. Имя обидчика Анна раскрывать не стала, аргументируя это тем, что ей «не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей».

Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

Тогда Хилькевич только заканчивала обучение в театральной школе и мечтала сниматься в кино. Как снимаются фильмы и проводятся пробы, Анна ещё не знала. Актриса рассказала, что сначала пришла на «Мосфильм», где лично познакомилась с режиссёром и рассказала ему о себе. После этого он заверил актрису в том, что она ему очень понравилась, и обещал сообщить адрес, куда ей нужно будет приехать на пробы.

«Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу - это жилой дом. Поднимаюсь, захожу - понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссёр, по квартире ходит ещё один взрослый Дядя. Они обмолвились (видимо, имеется в виду словосочетание "перекинулись парой слов" - прим. ред.), второй дядя вышел, а режиссёр пригласил меня в гостиную...», - вспоминает Анна.

Сохранив интригу, актриса написала продолжение в следующем посте. Сначала все было похоже на реальное прослушивание, а потом переросло в сексуальные домогательства.

Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя ещё не было секса, но ты хочешь испытать это со мной». Не знаю, может, он пытался применить на мне технику НЛП (нейролингвистическое программирование), может, это доставляло ему удовольствие, может, это его привычный способ «развода» актрис на секс... Но я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала, меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала. Но дверь открылась, и меня спокойно отпустили», - рассказала Хилькевич.

Через какое-то время Анне перезвонили из кинокомпании и сообщили, что она утверждена на роль. Однако Хилькевич задумалась о том, каким образом ей досталась эта роль, и отказалась. Актриса попросила журналистов не донимать её вопросами, имя режиссера она раскрывать не собирается. Также Хилькевич дала полезный совет начинающим актрисам: «Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через постель, то бегите от этого человека, это по-другому делается. Ролей-то много».
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Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
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