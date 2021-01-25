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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

25 января
2021 год

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25 января 2021
В ночь с 24 на 25 января 41-летний актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в своей московской квартире. Тело покойного обнаружила его супруга и сразу же вызвала скорую помощь.
Директор Александра Мария Малякина сообщила агентству ТАСС, что артист в последнее время страдал от депрессии.

Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

«Жена подтвердила - он покончил жизнь самоубийством <...> Он <...> находился в депрессии <...> Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», - рассказала Мария.
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Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой фотографии
Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой фотографии
Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой фотографии
Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой фотографии
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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