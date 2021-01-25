Антон Птушкин возвращается на канал «Пятница!» со своим новым шоу о путешествиях

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Актёр и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

Анна Хилькевич рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

«Я боялась спать по ночам»: Кристина Риччи обвинила мужа в домашнем насилии

24 января

Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

Об этом Джош проговорился в беседе с журналистами