Антон Птушкин возвращается на канал «Пятница!» со своим новым шоу о путешествиях

Бывший ведущий популярного шоу «Орёл и решка» Антон Птушкин возвращается в телеэфир с авторским шоу о путешествиях. В 2018 году Птушкин, проведя 65 выпусков программы совместно с Анастасией Ивлеевой, ушёл из «Орла и решки» без объяснения причин. В недавнем интервью Юрию Дудю Антон рассказал об отрицательных сторонах работы в телепроекте. Слишком много поездок, быстрая смена локаций и «каскад впечатлений», из-за которых замыливается глаз и теряется удовольствие от путешествий.
«Я не знаю, как Регина три года подряд ездила. У тебя каскад впечатлений такой…Вот просто представь обычный день из жизни ведущего «Орла и решки»: в 11 утра я в первый раз в жизни прыгаю с парашютом, а спустя три часа я в первый раз в жизни вижу Большой каньон. Причём, Большой каньон по эмоциям был для меня сильнее. Это невероятно круто. Просто стоишь и не веришь своим глазам, что это вообще существует. И такое каждый день. Когда так много впечатлений, они замыливаются. Мы прилетели в Перу всей командой «Решки», ждали какого-то рейса и решили поиграть в города. Но решили усложнить - можно было называть только те города, в которых ты был. И в какой-то момент на букву «Л» начинается тупняк. И мы сидим, сидим, тупим, и тут кто-то один говорит:« Чуваки, а ничего, что мы в Лиме?» И все такие: «А точно, мы же в Лиме!» То есть слишком много путешествий…Я думаю, что я в этом смысле, конечно, переездил».
В итоге Антон запустил собственный ютюб-канал о путешествиях, на который за два года существования подписались более 4 миллионов зрителей. Особенность творческого метода Птушкина заключается в том, что он работает совершенно один, без команды. С точки зрения производства Антон незаменим, ведь ему можно платить как двоим, а работать он будет за десятерых.
С 25 января на телеканале «Пятница!» шоу Антона будет заменять в прайм-тайме понедельника «Орла и решку». Шоу под названием «Большой выпуск» будет производиться на тех же условиях: без помощи продюсеров, режиссёра, сценариста и съёмочной группы Антон будет продолжать колесить по миру и рассказывать о своих находках и приключениях зрителям. Для начала «Пятница!» планирует выпустить 7 эпизодов «Большого выпуска»: о путешествиях по Швейцарии, Саудовской Аравии, Швеции, Азорским островам и другим странам. Скорее всего, речь идёт о тех же выпусках, которые Антон уже опубликовал на своём ютюб-канале.
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