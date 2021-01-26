Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца

26 января
2021 год

Лайфстайл >>
26 января 2021
Сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, впервые подробно прокомментировал смертельное ДТП с участием отца. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца

Артист вспомнил, что после аварии ему начали звонить представители СМИ, которые просили прокомментировать случившееся. Сначала он не понял, о чем идет речь, однако позднее увидел в интернете видео, на котором запечатлено ДТП. Тогда Ефремов-младший попытался созвониться с отцом, однако тот не взял трубку.

«Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу. Ко мне приехал друг и побыл со мной, я безмерно благодарен тому, что у меня все это есть».

Никита Ефремов не знает, смог бы простить человека, который убил его родственника: «Я не на месте родственников Сергея Захарова. Я не знаю. Единственное, что я понимаю, что эта ситуация — боль для всех. Слава богу, у меня есть люди, у которых я могу попросить помощи: у меня и терапевт, и друзья, доверенный круг. И в первую очередь я бы пошел туда. Я бы просил у них помощи прожить эту боль».

Он не решился приехать на место ДТП, но через несколько дней отправился к Михаилу Ефремову домой, так как ему было важно показать, что он любит отца, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали.

«Я не пробовал приехать, потому что это эгрегор абсолютный. Там в момент создается огромное облако, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. На тот момент я был в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделал бы. У меня пульс был 140—170 ударов в минуту. Я по себе знаю, опять же благодаря терапии и всем этим ситуациям, как это состояние называется, что я не здесь и сейчас, я не в реальности. Я на очень сильных чувствах и могу сделать еще хуже. Чтобы помогать другому человеку, мне нужно быть в ровном и спокойном состоянии. На тот момент я не мог себе этого позволить. У меня, конечно же, было желание что-то сделать, но я понимал, что нет. Во всей этой ситуации главное для меня было — любить его, несмотря ни на что. И любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом с ним. Я просто с ним сидел и даже не очень понимал, что он говорит».

Признался Никита и в том, что часто ему не хватало внимания отца. «Мне хотелось его внимания. Для меня это был бог, который меня покинул. До тех пор, пока я отождествлял отца с богом или высшей силой, мне, конечно, хотелось от неё внимания. Я хотел от него не того, что он может и готов дать. В какой-то момент пришли осознание и готовность принять его таким, какой он есть».

Собчак долго допытывалась о причинах, по которым Никита выбрал нейтральную позицию в отношении Эльмана Пашаева. Телеведущая никак не могла понять, почему Никита, видя, что Пашаев, как минимум, не компетентен, не попытался уговорить отца отказаться от услуг этого адвоката. И не уберег его тем самым от приговора к восьми годам заключения вместо возможных четырёх. На это Никита дал уклончивый ответ, смысл которого сводится примерно к следующему: иногда нужно дать взрослым людям возможность в полной мере ощутить последствия собственных действий и образа жизни.

«Когда я выпивал крепко, когда мне было очень плохо, находились такие люди, которым я звонил и просил: Пожалуйста, приезжайте и приготовьте мне супчик. И которые приезжали и готовили мне супчик. Тогда я им был очень благодарен, а сейчас я думаю, что, возможно, есть последствия в моей личной жизни, которые я должен был прожить для того, чтобы понять вообще эту причинно-следственную связь. Что это мои последствия. И что спасая меня, они усиливают мою уверенность в том, что всегда найдется человек, который сделает мне этот супчик.
Я не знаю, благодаря чему и через что проходя, человек меняет свою жизнь. Я не бог. Я не знаю, как в этой ситуации лучше. Для меня самый сложный вопрос в моих с отцом отношениях - сможет ли он честно посмотреть на то, что у него внутри?
Скажу честно, я не думаю, что я для Миши настолько авторитетная личность, что он бы меня услышал. Я уверен, что были люди [которые его пытались предупредить о Пашаеве]».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Хочу отбывать наказание в Чувашии»: Михаил Ефремов дал первое интервью из СИЗО
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием
В ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова погиб человек
Поиск по меткам
воспоминанияЗвёздыоткровение
персоны
Михаил ЕфремовНикита ЕфремовКсения Собчак

фотографии >>
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца фотографии
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца фотографии
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца фотографии
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.

День рождения >>

Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Юрис Жагарс
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Леонид Сенченко
Кэмерон Брайт
Скотт Гленн
Патрик Деваэр
Иржи Лабус
Лусия Мендес
Ласло Меншарош
Пол Ньюман
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен