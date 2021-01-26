«Мне было очень больно»: Никита Ефремов о ДТП с участием отца

Артист вспомнил, что после аварии ему начали звонить представители СМИ, которые просили прокомментировать случившееся. Сначала он не понял, о чем идет речь, однако позднее увидел в интернете видео, на котором запечатлено ДТП. Тогда Ефремов-младший попытался созвониться с отцом, однако тот не взял трубку.
«Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу. Ко мне приехал друг и побыл со мной, я безмерно благодарен тому, что у меня все это есть».
Никита Ефремов не знает, смог бы простить человека, который убил его родственника: «Я не на месте родственников Сергея Захарова. Я не знаю. Единственное, что я понимаю, что эта ситуация — боль для всех. Слава богу, у меня есть люди, у которых я могу попросить помощи: у меня и терапевт, и друзья, доверенный круг. И в первую очередь я бы пошел туда. Я бы просил у них помощи прожить эту боль».
Он не решился приехать на место ДТП, но через несколько дней отправился к Михаилу Ефремову домой, так как ему было важно показать, что он любит отца, несмотря ни на что. Аварию они почти не обсуждали.
«Я не пробовал приехать, потому что это эгрегор абсолютный. Там в момент создается огромное облако, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. На тот момент я был в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделал бы. У меня пульс был 140—170 ударов в минуту. Я по себе знаю, опять же благодаря терапии и всем этим ситуациям, как это состояние называется, что я не здесь и сейчас, я не в реальности. Я на очень сильных чувствах и могу сделать еще хуже. Чтобы помогать другому человеку, мне нужно быть в ровном и спокойном состоянии. На тот момент я не мог себе этого позволить. У меня, конечно же, было желание что-то сделать, но я понимал, что нет. Во всей этой ситуации главное для меня было — любить его, несмотря ни на что. И любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал к нему и был рядом с ним. Я просто с ним сидел и даже не очень понимал, что он говорит».
Признался Никита и в том, что часто ему не хватало внимания отца. «Мне хотелось его внимания. Для меня это был бог, который меня покинул. До тех пор, пока я отождествлял отца с богом или высшей силой, мне, конечно, хотелось от неё внимания. Я хотел от него не того, что он может и готов дать. В какой-то момент пришли осознание и готовность принять его таким, какой он есть».
Собчак долго допытывалась о причинах, по которым Никита выбрал нейтральную позицию в отношении Эльмана Пашаева. Телеведущая никак не могла понять, почему Никита, видя, что Пашаев, как минимум, не компетентен, не попытался уговорить отца отказаться от услуг этого адвоката. И не уберег его тем самым от приговора к восьми годам заключения вместо возможных четырёх. На это Никита дал уклончивый ответ, смысл которого сводится примерно к следующему: иногда нужно дать взрослым людям возможность в полной мере ощутить последствия собственных действий и образа жизни.
«Когда я выпивал крепко, когда мне было очень плохо, находились такие люди, которым я звонил и просил: Пожалуйста, приезжайте и приготовьте мне супчик. И которые приезжали и готовили мне супчик. Тогда я им был очень благодарен, а сейчас я думаю, что, возможно, есть последствия в моей личной жизни, которые я должен был прожить для того, чтобы понять вообще эту причинно-следственную связь. Что это мои последствия. И что спасая меня, они усиливают мою уверенность в том, что всегда найдется человек, который сделает мне этот супчик.
Я не знаю, благодаря чему и через что проходя, человек меняет свою жизнь. Я не бог. Я не знаю, как в этой ситуации лучше. Для меня самый сложный вопрос в моих с отцом отношениях - сможет ли он честно посмотреть на то, что у него внутри?
Скажу честно, я не думаю, что я для Миши настолько авторитетная личность, что он бы меня услышал. Я уверен, что были люди [которые его пытались предупредить о Пашаеве]».
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