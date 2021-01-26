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Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании

26 января
2021 год

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26 января 2021
Итальянская актриса Азия Ардженто, которая одной из первых обличила Харви Вайнштейна, обвинила режиссера первой части «Форсажа» и экшен-фильма «Три икса» Роба Коэна в изнасиловании. Она подтвердила это в интервью изданию Variety.

Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании

Ранее саму актрису уличили в совращении актера-подростка, однако Ардженто это отрицала. Теперь же итальянка вновь в центре скандала. По ее словам, изнасилование произошло во время съемок кинокартины «Три икса» в 2002 году. Тогда Коэн напоил ее напитком с содержанием вещества ГОМК, после чего она впала в беспамятство.

«Я проснулась утром голая в его постели».

Она добавила, что подробно описала этот инцидент в автобиографической книге «Анатомия дикого сердца», которая выйдет в продажу в Италии 26 января. Примечательно, что ранее Ардженто не заявляла об изнасиловании. Актриса решилась рассказать обо всем только после того, как Коэна обвинили еще несколько жертв.
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Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании фотографии
Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании фотографии
Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании фотографии
Азия Ардженто обвинила Роба Коэна в изнасиловании фотографии
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