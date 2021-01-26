Экс-супруга Виталия Гогунского рассказала о насилии в семье

Экс-супруга артиста Ирина Маирко рассказала, что он бил ее. По словам женщины, этим он также нанес психологическую травму их общей дочке Милане. Маирко вспомнила случай, когда дочери пришлось помогать матери смывать кровь после побоев.
«Было рукоприкладство. У Миланы был стресс, началась паническая атака. Она меня мыла в ванной и смывала с меня кровь. Скандал тот произошел в Сочи. Милана сгорела на солнце, он хотел намазать ее сметаной, а я знаю, что от сметаны может стать хуже. Началось: надо — не надо — нет, надо. И я получила по зубам».
Сейчас Гогунский утверждает, что Ирина не дает ему общаться с Миланой. Ранее он уже рассказывал о том, почему не платит алименты своему ребёнку. Он обвинил бывшую супругу в присвоении денежных средств наследницы и контроля над ней. До развода артист занимался «раскруткой» дочери, а позже это стало совместным проектом родителей. Они завели аккаунты в социальных сетях, где публиковали материалы с участием ребенка. Особенно популярен её YouTube-канал, с которого, по утверждениям актера, и приходит основная часть доходов с рекламы.
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