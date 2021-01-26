«Он воткнул кончик ножа мне в плоть»: бывшая девушка Арми Хаммера о его увлечениях

В прессе появляются новые подробности о «специфических» увлечениях Арми Хаммера
. 22-летняя Пейдж Лоренц
, которая встречалась с Арми несколько месяцев в конце прошлого года, дала интервью DailyMailTV
, в котором сделала шокирующие признания об актере.
Девушка призналась, что Хаммер вырезал у нее на лобке первую букву своего имени. Теперь со слов Пейдж стало известно и о том, что актер хранил манекены в подвале своего семейного дома, который он делил со своей бывшей женой Элизабет Чэмберс
и их двумя маленькими детьми в Лос-Анджелесе. На манекенах, как утверждает Лоренц, он практиковался в связывании женщин. Речь идет о технике шибари — эротического бондажа, широко распространенного и в БДСМ.
«Он сказал мне, что у него были манекены в подвале его семейного дома, где он жил с Элизабет, чтобы практиковать техники связывания веревкой. Честно говоря, это меня пугало. Это было действительно странно. Я никогда раньше не слышала ничего подобного».
Лоренц также утверждала, что Хаммер говорил ей о желании задушить свою собаку, валлийского терьера по кличке Арчи.
«Он сердился на свою собаку и говорил: «Я собираюсь убить эту собаку, я бы задушил ее, если бы тебя не было здесь»
.
Девушка рассказала, что Хаммер часто кусал ее до повреждений на коже.
«Думаю, ему определенно понравилось, что я была моложе. Он всегда заставлял меня носить нижнее белье и связывал меня. Я просто согласилась на это и позволила этому случиться, я просто пыталась доставить ему удовольствие. Он говорил что-то вроде: «Я хочу откусить кусок твоей кожи и съесть его». И он так сильно меня кусал, иногда до повреждений на коже».
Лоренц призналась, что не пыталась обвинить Арми, а лишь хотела рассказать о своем опыте, чтобы защитить других женщин. Она хочет наказать Хаммера.
«Я вовсе не пытаюсь осудить БДСМ как практику. Но я думаю, что опасные мужчины иногда используют это как предлог, чтобы оскорблять женщин и причинять им боль ради собственного сексуального удовольствия. Я призываю его к ответственности, и я думаю, он знает, что причинил много боли женщинам, даже если он не хочет признавать это прямо сейчас. И сила в количестве таких голосов. Эта ситуация ужасна, это так несправедливо по отношению к его детям, и я думаю, что все просто возмущены и шокированы».
Девушка также вспомнила, что актер брал чемоданчик с инструментами для БДСМ-игр в дом своей матери в Далласе. Там пара праздновала День благодарения.
«Он действительно думал, что его фантазии были нормальным поведением в БДСМ. Но любой мужчина, который мечтает вырезать кости, съесть их, заняться сексом с обмякшими женскими телами, представляет опасность для всех женщин. Его действия и поведение опасны и разрушительны в эмоциональном и психологическом плане».
Лоренц отметила, что у нее не было мыслей идти в полицию, потому что она наивно верила заверениям Хаммера, что это нормально.
«Я была влюблена, а он подчинил меня, внушил, что я никогда не буду с кем-то, кто лучше него».
Экс-любовница Хаммера затронула тему увлечения актера запрещенными веществами. Она намекнула на то, что Арми и ее склонял к приему наркотиков.
«Он сильно пьет и любил принимать галлюциногены. Он принимает все, кроме героина. Он принимал DMT, экстази, кокаин, грибы и кислоту».
Пейдж рассказала, что Арми попросил ее посмотреть фильм «Секретарша
» и заставил перед началом их отношений подписать договор, в котором обговариваются все нюансы их встреч. Однако позднее этот договор был нарушен самим Арми.
«В ту первую ночь Арми сказал мне, что он садомазохист. Я понятия не имела, что он имел в виду, и думала, что это просто такой же культ, как сайентология. Арми заставил меня посмотреть фильм «Секретарша» с Мэгги Джилленхол. Он хотел, чтобы я примерила на себя ситуацию, когда героиня находит смысл в жизни через доминирующего партнера и БДСМ. Затем он попросил провести «ночи строгого протокола», что является стандартным сценарием БДСМ, когда один из партнеров определяет все, начиная с одежды и заканчивая тем, что именно мы будем делать. У нас было много таких ночей, но они становились все мрачнее и мрачнее. Он хотел игр с ножом, когда он будет махать лезвием надо мной или скользить им по моей коже. Он был одержим этим, но обычно не резал меня. Однако в ту ночь он решил, что хочет заклеймить меня как свою собственность и вырезать свое имя на моем теле. Он попытался объяснить это как жест своей приверженности тому, чтобы мы были вместе в долгосрочной перспективе. Я не была уверена, что он говорил всерьез, когда он посмотрел на мое тело и сказал: «Где я должен вырезать букву А на тебе?». И, прежде чем я успела сообразить, он воткнул кончик ножа мне в плоть. У нас никогда не было просто нормального секса, потому что он всегда хотел чего-то необычного. Он любил ролевые игры, где я притворялась студенткой, а он был моим профессором».
Пейдж заявила, что доверяла Хаммеру, однако их отношения оказались «игрой, достойной «Оскара».
«Он казался мне очень неуверенным. Иногда он действительно открыто рассказывал о расторжении брака и семейных проблемах. Он плакал в моих объятиях о том, как он любит своих детей и считает Элизабет отличной матерью. Но в других случаях он демонизировал свою жену. А еще он рассказал обо всех женщинах, с которыми был, из-за чего я подумала, что он все время изменял ей, и о проблемах с родителями, которые не дают ему покоя. Я не задавала вопросов, я просто слушала, потому что чувствовала, что мы доверяем друг другу. Теперь я думаю, что многое из этого было лишь поиском внимания. Это была игра, достойная «Оскара».
Лоренц призналась, что чувствовала некое напряжение между Арми его матерью.
«Он сказал мне, что однажды ночью его мать облила его голову маслом, произнося тайные молитвы, утверждая, что внутри него были демоны. Это казалось странным, она производит впечатление милой женщины с традиционными христианскими ценностями. Но теперь я чувствую, что она знала, что у него есть темная сторона».
Лоренц сама приняла решение расстаться с актером, однако надеялась, что он попытается исправиться и попробует возобновить отношения.
«Я написала ему тем утром, что не думаю, что нам стоит видеться. Возможно, я надеялась, что он изменится или попытается все исправить, но вместо этого он ответил: «Хорошо, я понимаю». Вскоре после этого он уехал, чтобы навестить свою семью на Каймановых островах на Рождество, но сказал мне, что не хочет ехать, поскольку ему одиноко и грустно»
обсуждение >>