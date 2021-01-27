Никита Ефремов ответил на вопросы о свадьбе и детях

В интервью Собчак Никита признался, что до недавнего времени он был «страшный бабник»: «Это такая же абсолютно вещь как алкоголь - заедать, «затр**ивать» свою боль и пустоту. Я же понимаю, что меня в этот момент совершенно не интересует женщина. Просто в этот момент я её жутко использую. Сейчас я понимаю, что нахожусь в отношениях с человеком и я не хочу причинять боль ни ей, ни себе и считаю, что это абсолютно нормальное желание».
Актёр уже 2 года состоит в отношениях с телеведущей Марией Иваковой, и всем интервьюерам, включая Собчак, безумно интересно узнать о том, собирается ли Никита женится, как подобает честному молодому человеку. Но Никита пока не спешит снова связывать себя узами брака.
«Это вопрос, который я сейчас обсуждаю и с моим терапевтом. Он не такой для меня простой. И Маша знает, что я с ним это обсуждаю. Это нормально. У нас открытые отношения.
Женитьба — это довольно серьезный шаг. Я могу легко сказать «да» или «нет». Но это будет абсолютно безответственно с моей стороны. Если говорить честно, то внутри я не готов. У меня уже есть опыт неудачного брака, и мне кажется, что на меня снова накинется некий хомут, что я должен трудиться или что-то ещё. И все эти «должен» мешают мне быть свободным и честным в своём выборе, в понимании того, что я хочу, что это мой свободный выбор, что это действительно будет развитием наших отношений».
К вопросу размножения актёр относится с той же ответственностью, с какой он теперь относится ко всему вообще: «Когда такой большой кусок жизни уходит на какие-то развлечения, а потом вдруг я понимаю, что я теперь чист, возникает такой соблазн, знаешь: «А вот теперь я хочу нормальную молодость». Как будто компенсировать что-то. И если я сейчас начну компенсировать молодость, то потом я буду компенсировать зрелость и так далее. А мне надо быть здесь и сейчас. Сейчас я занимаюсь этим внутренним вопросом, так сказать, по-хорошему погоревать о том, что никогда не вернётся. То есть моя молодость была такая. И да, мне жаль. В какой-то момент мне хотелось бы по-другому: и музыкой заняться, и поездить по коачеллам (Коачелла - один из крупнейших американских музыкальных фестивалей), съездить раньше на Бали или в Тибет тот же. Да, здесь у меня много боли, и мне надо как следует погоревать о том, что так вышло и повзрослеть до своего возраста».
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