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«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей

27 января
2021 год

Лайфстайл >>
27 января 2021
Памела Андерсон объявила о своём осознанном уходе из социальных сетей, опубликовав прощальный пост в Инстаграме. До того, как понять, что социальные сети были созданы для контроля над сознанием населения, 53-летняя актриса была их активным пользователем. И как это не странно, тоже пыталась влиять на умы подписчиков с помощью соцсетей. Например, продвигала вегетарианство и всячески пыталась отвадить аудиторию от поедания животных. В одном из самых свежих постов на эту тему она даже заявила, что по сравнению с мясоедами вегетарианцы лучше как любовники (у них якобы получше со здоровьем, уровнем холестерина и состоянием сердечно-сосудистой системы). Что именно повлияло на решение Памелы уйти из медиа-пространства - неизвестно.

«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей

«Это будет мой последний пост в Инстаграме, Твиттере или Фейсбуке.
Меня никогда не интересовали социальные сети. И сейчас, когда я уже остепенилась, меня искренне вдохновляет чтение книг и единение с природой. Я свободна.
Благословение всем вам. Давайте надеятся на то, что вы найдёте силы и вдохновение на достижение своих целей. И постараетесь не попасть под соблазн прокрастинации.
это то, чего ОНИ хотят и могут использовать для добычи денег. Контролировать ваш разум».
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«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей фотографии
«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей фотографии
«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей фотографии
«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей фотографии
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