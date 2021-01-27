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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола

27 января
2021 год

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27 января 2021
33-летний Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, и его 26-летняя супруга Эмма Портнер объявили о решении развестись, прожив в браке 3 года.

Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола

«После долгих размышлений мы приняли сложное решение развестись, которое последовало за нашим расставанием прошлым летом. Мы сохранили крайнее уважение друг к другу и остаёмся близкими друзьями», - заявили без пяти минут бывшие супруги.

Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола

В декабре прошлого года Эллиот сообщил о решении сменить пол (с женского на мужской). Эмма публично поддержала это решение и заявила, что гордится супругом. Но вероятно, именно смена пола стала причиной их расставания (всё-таки, три года назад Эмма женилась на девушке, а не на трансгендерном мужчине). Сами супруги пока не озвучили причину расставания, но поклонники заметили, что актёр уже «почистил» Инстаграм от совместных фотографий с Эммой.
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Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола фотографии
Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола фотографии
Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола фотографии
Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола фотографии
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