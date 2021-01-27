Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина

анонс

Эллиот Пейдж разводится с женой после объявления о смене пола

«ОНИ хотят контролировать ваш разум»: Памела Андерсон объявила об уходе из соцсетей

27 января

Никита Ефремов ответил на вопросы о свадьбе и детях

Актёр уже два года состоит в моногамных отношениях с Марией Иваковой