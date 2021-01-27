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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина

27 января
2021 год

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27 января 2021
25 января в московском кинотеатре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт прошла премьера фильма Наны Джорджадзе «Кроличья лапа» - лирической мелодрамы о любви француза и девушки из Ленинграда. Картину зрителям представили продюсер Юлия Соболевская и актёры Светлана Щедрина, Александр Половцев и Валентина Ясень.

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Юлия Соболевская

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Светлана Щедрина с гостем премьеры

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Александр Половцев

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Валентина Ясень

Среди гостей премьеры были замечены Константин Крюков, Кирилл Кяро, Сергей Сельянов, Алёна Чехова, Елена Борщёва и др.

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Алёна Чехова

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Константин Крюков

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Кирилл Кяро

Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина
фото: Катя Лель

«Кроличья лапа» в прокате с 11 февраля 2021 года.

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Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина фотографии
Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина фотографии
Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина фотографии
Ленинград-Париж: Константин Крюков, Кирилл Кяро и Светлана Щедрина фотографии
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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