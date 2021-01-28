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«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике

28 января
2021 год

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28 января 2021
Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова рассказала, как ночевала в здании аэропорта в Мексике. О непредсказуемых приключениях актриса написала в своем инстаграме.

«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике

Алена призналась, что перелет в Мексику оказался совсем не простым, на рейс её сопровождали полицейские, как настоящую преступницу.

«Я впервые ночевала в аэропорту, а перед этим просидела в комнате 7 часов (у меня отобрали телефон вещи, но зато покормили) и на следующее утро на новый рейс я шла уже в компании полицейских как настоящий преступник».

Алена рассказала и о других неприятностях, с которыми ей пришлось столкнуться в Мексике.

«Впервые у меня аннулировали годовую визу (которую мы потом благополучно отодрали, потому что у всех она вызывала подозрение). Дважды меня чуть не депортировали домой (второй раз путь обратно занял бы почти сутки). Впервые нас покусали клещи (около 50 штук на каждого)».

Несмотря на все неприятности, артистка поделилась положительными моментами. Так, среди плюсов оказалась местная природа. Михайлову восхитили киты, которых она раньше не видела вживую, а также синхронно летающие птицы.
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«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике фотографии
«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике фотографии
«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике фотографии
«Я шла в компании полицейских как настоящий преступник»: Алена Михайлова о злоключениях в Мексике фотографии
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