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Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина

28 января
2021 год

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28 января 2021
Сергей Шнуров подал в суд на Иосифа Пригожина. Об этом сообщает адвокат артиста Алексей Добрынин.

Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин открыто конфликтуют еще с мая прошлого года. Именно тогда Шнуров в привычной для себя стихотворной манере задел Пригожина и его супругу, певицу Валерию, высказавшись о «бедствующих артистах». Этот факт, как позже признавался продюсер, вывел его из себя.

Дело дошло до того, что Иосиф Пригожин даже угрожал певцу и предупреждал его о том, что обратится в суд. Однако Иосифа Пригожина опередил сам Шнуров: он подал заявление в полицию на мужа Валерии. Это подтвердил Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, представляющий интересы исполнителя.

Сергей Шнуров отреагировал на громкие заявления Пригожина, которые тот сделал в интервью одному из изданий. Продюсер действительно говорил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте со Шнуровым из-за его критики в адрес Валерии. Более того, еще в мае 2020-го Иосиф отправлял музыканту личные сообщения, в которых содержались угрозы и нецензурная лексика. Адвокат Шнурова прокомментировал его иск.

«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку».

На данный момент идет доследственная проверка по заявлению Шнурова. Между тем, со стороны музыканта было подано еще одно, «профилактическое» заявление против Пригожина, чтобы тот не перешел к противоправным действиям в отношении исполнителя.
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Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина фотографии
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина фотографии
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина фотографии
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