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«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову

28 января
2021 год

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28 января 2021
Юрий Стоянов дал интервью изданию «Starhit», в котором рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым, музыкальном вкусе и секрете счастливой семейной жизни.

«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову

Артист признался, что часто вспоминает своего друга и коллегу, Илью Олейникова. Он постоянно находится в «светло-грустном диалоге» с ним.

«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим. Есть два человека, которые сыграли основную роль в моей жизни. Илья сделал меня состоявшимся человеком в профессии, а моя жена — счастливым мужчиной. Поэтому этот альбом я посвятил именно им».

В преддверии выхода своего первого альбома рассказал Стоянов и о музыкальных предпочтениях, которые на него повлияли.

«Я там где The Beatles, там где Queen, где Барабара Стрейзенд, где Синатра. Я там где наши «Песняры», Род Стюарт. Но одновременно я там же где «Аквариум», «ДДТ» c Шевчуком, Высоцкий, Окуджава. Современных артистов я слушаю сухо для того, чтобы быть в контексте. В этом очень много бизнес просчета, как завоевать аудиторию, изобилие придуманных звуков и бита. Но если говорить о тех, кто мне нравится… Например, Oxxxymiron. Там серьезная поэзия — нужно не просто слушать, нужно прислушаться. Очень многословно, плотно, огромное количество текста, образов, мыслей на короткой дистанции».

Юрий Стоянов также поделился секретом долгих семейных отношений.

«Секрет в том, что не надо думать ни о чем одинаково, надо думать об одном. Очень важно, когда чувство юмора направлено не в сторону, а в том числе на себя и друг на друга. Мы с ней смеемся над одним и тем же. Мне с ней хорошо смеется, нам весело, прикольно».
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«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову фотографии
«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову фотографии
«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову фотографии
«Я постоянно вспоминаю о нем»: Юрий Стоянов о тоске по Илье Олейникову фотографии
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