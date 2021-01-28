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ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско

28 января
2021 год

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28 января 2021
ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего киноактера Ивана Краско. Об это рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов после съемок передачи «На самом деле».

ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско

Не так давно заразившийся коронавирусом Иван Краско оказался в центре новой истории. После новости о беременности молодой возлюбленной актера и ее предположении, что Краско стал отцом в шестой раз, был проведен ДНК-тест. ДНК-диагностика не показала его родства с новорожденной дочерью Юлии Кичемасовой. Директор артиста сообщил, что любовница Краско замешана в «запутанной истории». Он отметил, что Краско не был сильно шокирован этим, так как пожилой актер «ко всему привык за эти годы».

«Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ».

Директор народного артиста России также сообщил, что Краско не намерен воспитывать ребенка. Он подчеркнул, что после отрицательных анализов ДНК-теста Кичемасова больше не звонила 90-летнему возлюбленному.

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ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско фотографии
ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско фотографии
ДНК-тест опроверг отцовство 90-летнего актера Ивана Краско фотографии
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