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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева

29 января
2021 год

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29 января 2021
27 января в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Аней Чиповской в главной роли. Картину зрителям представили режиссёр Ангелина Никонова и актёры Виктория Исакова, Александр Горчилин, Мария Шалаева и Алексей Золотовицкий.

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Виктория Исакова

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Мария Шалаева

Среди первых зрителей картины были замечены Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук, Наталья Земцова и другие функционеры отечественного шоу-бизнеса.

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Александр Горчилин

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева
фото: Наталья Земцова

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» в прокате с 4 февраля 2021 года.

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фильмы
Кто-нибудь видел мою девчонку?

фотографии >>
Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева фотографии
Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева фотографии
Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева фотографии
Ностальгия по другим 90-м: Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Мария Шалаева фотографии
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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