«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»

Позже к выше перечисленным героям присоединятся и другие популярные блогеры.
Программная сетка канала будет состоять из культовых сериалов и реалити, фильмов и развлекательных новостей. «Суббота!» является частью экосистемы каналов и работает в связке с телеканалом «Пятница!». Поэтому генеральный директор, по традиции - Николай Картозия.
фото: Мария Миногарова
«Суббота!» — это интересный симбиоз интернета и телевидения. Зрители увидят все новые веяния, тренды. Лучшие фильмы, сериалы и развлекательные программы соберут вместе и получится новый продукт!», - рассказывает Мария Миногарова, которой предстоит стать ведущей ряда проектов «Субботы!»
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