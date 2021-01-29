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«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»

29 января
2021 год

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29 января 2021
С 1 февраля вместо телеканала «Супер» начнёт вещание новый канал «Суббота!», лицами которого стали актриса Марина Федункив и популярные блогеры Мария Миногарова, Стас Круглицкий и Верона.

«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»
фото: Марина Федункив

«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»
фото: Верона

Позже к выше перечисленным героям присоединятся и другие популярные блогеры.
Программная сетка канала будет состоять из культовых сериалов и реалити, фильмов и развлекательных новостей. «Суббота!» является частью экосистемы каналов и работает в связке с телеканалом «Пятница!». Поэтому генеральный директор, по традиции - Николай Картозия.

«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»
фото: Мария Миногарова

«Суббота!» — это интересный симбиоз интернета и телевидения. Зрители увидят все новые веяния, тренды. Лучшие фильмы, сериалы и развлекательные программы соберут вместе и получится новый продукт!», - рассказывает Мария Миногарова, которой предстоит стать ведущей ряда проектов «Субботы!»

«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!»
фото: Стас Круглицкий
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«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!» фотографии
«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!» фотографии
«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!» фотографии
«Шаббат, шалом!»: Марина Федункив и Мария Миногарова стали лицами телеканала «Суббота!» фотографии
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