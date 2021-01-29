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Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

29 января
2021 год

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29 января 2021
27 января в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой коллекции Fendi, открыла который 58-летняя Деми Мур. Для Деми предоставленная возможность стала осуществлением её подростковой мечты, о чём она написала в своём Инстаграме, опубликовав отрывок из дефиле. Несмотря на то, что модная индустрия часто привлекает на подиумы знаменитых актрис, а Деми Мур славится своей идеальной фигурой, для неё это дефиле стало дебютным.

Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

И Деми подготовилась к своему первому выходу на подиум со всей серьёзностью…Или же, наоборот, воспользовалась этой возможностью, чтобы представить на суд публики новые изменения в своей внешности.

Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

К помощи какой именно процедуры прибегла актриса и зачем она вообще это сделала - все эти вопросы не дают покоя её поклонникам. Общественный суд вынес актрисе почти единогласный приговор - её не узнать, «это она зря», всё плохо. Впрочем, Деми вносит коррективы в свои природные данные далеко не в первый раз - могли бы уже и привыкнуть.

Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности
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Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности фотографии
Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности фотографии
Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности фотографии
Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности фотографии
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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