Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа

29 января
2021 год

Лайфстайл >>
29 января 2021
В декабре прошлого года британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA twigs, подала в суд на актёра Шайю ЛаБафа, обвинив его в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии. Некоторыми подробностями из истории отношений с актёром Талия поделилась в своём Инстаграме, объясняя своё решение о подаче иска в суд. На днях Талия стала героиней нового выпуска подкаста «Grounded with Louis Theroux», в котором выразила готовность говорить о насилии, «потому что это очень распространенная и серьёзная проблема нашего общества, о которой мы почему-то не разговариваем».

Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа

Талия и Шайа познакомились в 2019 году на съёмках фильма «Лапочка», сценарий к которому написал ЛаБаф. «Конфетно-цветочный период в начале отношений служит показателем того, до какой степени потрясающими могут быть вещи. В этот момент ты на высоте своей хорошести. И если ты соответствуешь всем требованиям и правилам, всем этим чудачествам обидчика, это может быть даже…прекрасно».
Но после этого периода Шайя, по словам Талии, начал контролировать её. Например, ревновал к каждому, с кем она просто заговаривала. «Если я была мила с официантом или вежлива с кем-нибудь, это принималось за флирт или желание вступить в какие-нибудь отношения с кем-то ещё, в то время как я всего лишь заказывала пасту…Мне было сказано, что я знаю о том, какой он [Шайя], и если бы я действительно любила его, я бы не смотрела в глаза другим мужчинам. В такой реальности я жила добрые четыре месяца».

Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа


Одним из способов контроля Шайи над Талией был подсчет поцелуев, которыми она одаривала его в течении дня. «Это была некая квота, которую мне нужно было соблюдать. И она менялась. Это касалось прикосновений, взглядов и поцелуев. Его предыдущая девушка, видимо, справлялась с этой задачей очень хорошо, а я не соответствовала этому высокому стандарту, о чём мне постоянно напоминали. И ещё я должна была угадывать это число - ведь я никогда не знала, какое оно в точности. Если я не выполняла норму, он затевал ссору, ругал меня часами, заставлял меня чувствовать себя так, будто я ужасный человек».

ЛаБаф до такой степени убедил Барнетт в том, что она чудовищный партнёр, что она даже устроила обзвон своих бывших, чтобы спросить, насколько ужасной девушкой она была. Шайа мог разбудить её посреди ночи и начать обвинять во всём подряд. «Он обвинял меня в том, что я пялюсь в потолок и обдумываю способы расставания с ним. Обвинял меня в том, что я не хочу быть с ним. Что хочу быть с кем-то другим. И всегда это было в промежутке между 4 и 7 часами утра». Эти ночные экзекуции в итоге вылились в посттравматический синдром. «Долгое время всё, что будило меня посреди ночи, будь это моя собака, шум за окном или необходимость сходить в туалет, запускало жесточайшие панические атаки». По мнению Талии, ещё одна веская причина в пользу разговора о насилии любого рода - психологические проблемы, с которыми сталкивается жертва. И то, сколько усилий и времени требуется на то, чтобы устранить нанесённый ущерб и стать тем же человеком, каким ты был до встречи с агрессором.

Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа

«Вечным вопросом «Почему ты не ушла?» я тоже хотела бы как следует заняться. Люди часто задают этот вопрос жертвам или выжившим. Вместо того, чтобы спросить у их обидчиков «Почему вы держите человека в заложниках своего жестокого обращения?» Конечно, вопрос о том, почему я не ушла - справедливый. Да только он что-то очень много кладёт на мои плечи ответственности. Чуть ли не всю ответственность. Уход совершенно искренне поначалу кажется невозможным. Не потому что я думала, что эти отношения жизнеспособны. Просто я знала, что прежде, чем я смогу уйти, мне нужно будет собрать себя по кусочкам, чтобы знать наверняка, что я не вернусь к этим отношениям и не сдамся, вне зависимости от того, что он сделает».

Случай, после которого невозможное показалось возможным, и Талия задумалась о разрыве, произошёл не за закрытыми дверьми спальни, а в людном месте. «Мы ехали на машине из пустыни, он грозился разбить машину, если я не скажу, что люблю его, и в конце концов он начал в прямом смысле душить меня на одной из заправочных станций. И никто ничего не сделал. В этот момент я коснулась дна». В тот же день Талия позвонила на горячую линию для жертв домашнего насилия. Певицу удивило и подбодрило то, что её собеседница очень серьёзно отнеслась к её словам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Талия Барнетт обвинила Шайю ЛаБафа в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии
Поиск по меткам
насилиеоткровениесуд
персоны
Шайа ЛаБаф
фильмы
Лапочка

фотографии >>
Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа фотографии
Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа фотографии
Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа фотографии
Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Андрей Градов
Эльвира Зубкова
Ирина Кириченко
Лариса Луста
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Шамиль Хаматов
Делия Боккардо
Рома Гонсёровская
Хизер Грэм
Виктор Мэтьюр
Том Селлек
Джон Форсайт
Андерс Баасмо Христиансен
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен