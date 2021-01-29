Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа

В декабре прошлого года британская певица Талия Барнетт
, выступающая под псевдонимом FKA twigs, подала в суд на актёра Шайю ЛаБафа
, обвинив его в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии
. Некоторыми подробностями из истории отношений с актёром Талия поделилась в своём Инстаграме, объясняя своё решение о подаче иска в суд. На днях Талия стала героиней нового выпуска подкаста «Grounded with Louis Theroux», в котором выразила готовность говорить о насилии, «потому что это очень распространенная и серьёзная проблема нашего общества, о которой мы почему-то не разговариваем»
.
Талия и Шайа познакомились в 2019 году на съёмках фильма «Лапочка»
, сценарий к которому написал ЛаБаф. «Конфетно-цветочный период в начале отношений служит показателем того, до какой степени потрясающими могут быть вещи. В этот момент ты на высоте своей хорошести. И если ты соответствуешь всем требованиям и правилам, всем этим чудачествам обидчика, это может быть даже…прекрасно»
.
Но после этого периода Шайя, по словам Талии, начал контролировать её. Например, ревновал к каждому, с кем она просто заговаривала. «Если я была мила с официантом или вежлива с кем-нибудь, это принималось за флирт или желание вступить в какие-нибудь отношения с кем-то ещё, в то время как я всего лишь заказывала пасту…Мне было сказано, что я знаю о том, какой он [Шайя], и если бы я действительно любила его, я бы не смотрела в глаза другим мужчинам. В такой реальности я жила добрые четыре месяца»
.
Одним из способов контроля Шайи над Талией был подсчет поцелуев, которыми она одаривала его в течении дня. «Это была некая квота, которую мне нужно было соблюдать. И она менялась. Это касалось прикосновений, взглядов и поцелуев. Его предыдущая девушка, видимо, справлялась с этой задачей очень хорошо, а я не соответствовала этому высокому стандарту, о чём мне постоянно напоминали. И ещё я должна была угадывать это число - ведь я никогда не знала, какое оно в точности. Если я не выполняла норму, он затевал ссору, ругал меня часами, заставлял меня чувствовать себя так, будто я ужасный человек»
.
ЛаБаф до такой степени убедил Барнетт в том, что она чудовищный партнёр, что она даже устроила обзвон своих бывших, чтобы спросить, насколько ужасной девушкой она была. Шайа мог разбудить её посреди ночи и начать обвинять во всём подряд. «Он обвинял меня в том, что я пялюсь в потолок и обдумываю способы расставания с ним. Обвинял меня в том, что я не хочу быть с ним. Что хочу быть с кем-то другим. И всегда это было в промежутке между 4 и 7 часами утра»
. Эти ночные экзекуции в итоге вылились в посттравматический синдром. «Долгое время всё, что будило меня посреди ночи, будь это моя собака, шум за окном или необходимость сходить в туалет, запускало жесточайшие панические атаки»
. По мнению Талии, ещё одна веская причина в пользу разговора о насилии любого рода - психологические проблемы, с которыми сталкивается жертва. И то, сколько усилий и времени требуется на то, чтобы устранить нанесённый ущерб и стать тем же человеком, каким ты был до встречи с агрессором.
«Вечным вопросом «Почему ты не ушла?» я тоже хотела бы как следует заняться. Люди часто задают этот вопрос жертвам или выжившим. Вместо того, чтобы спросить у их обидчиков «Почему вы держите человека в заложниках своего жестокого обращения?» Конечно, вопрос о том, почему я не ушла - справедливый. Да только он что-то очень много кладёт на мои плечи ответственности. Чуть ли не всю ответственность. Уход совершенно искренне поначалу кажется невозможным. Не потому что я думала, что эти отношения жизнеспособны. Просто я знала, что прежде, чем я смогу уйти, мне нужно будет собрать себя по кусочкам, чтобы знать наверняка, что я не вернусь к этим отношениям и не сдамся, вне зависимости от того, что он сделает»
.
Случай, после которого невозможное показалось возможным, и Талия задумалась о разрыве, произошёл не за закрытыми дверьми спальни, а в людном месте. «Мы ехали на машине из пустыни, он грозился разбить машину, если я не скажу, что люблю его, и в конце концов он начал в прямом смысле душить меня на одной из заправочных станций. И никто ничего не сделал. В этот момент я коснулась дна»
. В тот же день Талия позвонила на горячую линию для жертв домашнего насилия. Певицу удивило и подбодрило то, что её собеседница очень серьёзно отнеслась к её словам.
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