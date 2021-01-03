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Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь

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3 января 2021
Актриса Анна Хилькевич действительно весело встретила Новый год. Семейные посиделки закончились травмой. Анна вместе с мужем Артуром Мартиросяном и дочерьми записывали праздничное видео, но что-то пошло не так. Муж актрисы случайно ударил ее ногой по носу. Видео происшествия она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь

«Время было около 22.30. Мы «провожали старый год» (какая ирония!), ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой. Мой объектив начал скользить по деталями, вот... в кадр входят танцующие ноги... и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос», - рассказала актриса подписчикам.

1 января актрисе пришлось поехать в травмпункт. Там уже точно определили, что это перелом.

«В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге... перелом костей носа. Ну, хотя бы без смещения, и на этом Спасибо, 2020ый! Мы смеёмся. Доктор мне сказал, что теперь нужно быть предельно острожной в течении 2-х недель, не кататься на коньках, тюбингах, не тереть нос, и т. д. Ну и спать на спине, что очень сложно для меня. А если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону, или провалится», - написала Анна.

Хилькевич также отметила, что это был «самый эпичный» Новый год в ее жизни, который она еще не скоро забудет.
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Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь фотографии
Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь фотографии
Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь фотографии
Анна Хилькевич сломала нос в новогоднюю ночь фотографии
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