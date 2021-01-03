Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов

Актер Павел Деревянко
планировал поехать вместе со своей старшей дочерью Варварой в отпуск за границу. Однако прямо в аэропорту выяснилось, что на родине у него осталось несколько неоплаченных штрафов, из-за чего ему было отказано в вылете. Об этом Деревянко рассказал в своем инстаграм-аккаунте.
«Ну, что ребят, произошел факап. У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные: два штрафа за превышение скорости и налог на машину на 56 тысяч рублей. У меня машины нет уже полтора года, месяц-полтора назад я два раза летал в Турцию. Это так странно все. Самолет через минуту улетает. Мы, конечно, дико расстроены с Варварой»
, - поделился эмоциями Павел.
Однако, судя по историям на странице актера в Инстаграме, ему удалось решить все проблемы довольно быстро. И сегодня Павел с Варварой уже приземлились на одном из зарубежных курортов.
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