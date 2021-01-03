Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов

3 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
3 января 2021
Актер Павел Деревянко планировал поехать вместе со своей старшей дочерью Варварой в отпуск за границу. Однако прямо в аэропорту выяснилось, что на родине у него осталось несколько неоплаченных штрафов, из-за чего ему было отказано в вылете. Об этом Деревянко рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов

«Ну, что ребят, произошел факап. У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные: два штрафа за превышение скорости и налог на машину на 56 тысяч рублей. У меня машины нет уже полтора года, месяц-полтора назад я два раза летал в Турцию. Это так странно все. Самолет через минуту улетает. Мы, конечно, дико расстроены с Варварой», - поделился эмоциями Павел.

Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов

Однако, судя по историям на странице актера в Инстаграме, ему удалось решить все проблемы довольно быстро. И сегодня Павел с Варварой уже приземлились на одном из зарубежных курортов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений
Поиск по меткам
деньги
персоны
Павел Деревянко

фотографии >>
Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов фотографии
Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов фотографии
Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов фотографии
Павла Деревянко не пустили за границу из-за долгов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Коренев
2 января ушёл из жизни актёр Владимир Коренев.
Николай Пеньков
30 декабря ушёл из жизни актёр Николай Пеньков.

День рождения >>

Геннадий Алимпиев
Игорь Вуколов
Тигран Кеосаян
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Николай Пеньков (II)
Полина Пушкарук
Игорь Ромащенко
Назим Туляходжаев
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Соня Рихтер
Анна Сафрончик
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
С днём смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
Химия любви
комедия, мелодрама
Испания, 2015
Самое первое Рождество
комедия, фэнтези
Италия, 2019
Соседи сверху
комедия, экранизация
Испания, 2020
Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен