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Нина Добрев и Шон Уайт планируют свадьбу

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3 января 2021
Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев уже почти год встречается с американским сноубордистом, трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. В марте прошлого года их впервые заметили вместе во время велосипедной прогулки в Малибу. Друзья и знакомые пары уверены в том, что Нина и Шон планируют создать семью.

Нина Добрев и Шон Уайт планируют свадьбу

«У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом», - рассказал источник из окружения пары, намекая на скорую свадьбу.

31-летняя актриса немало времени проводит с семьей своего возлюбленного – вместе они отметили День благодарения, а также Рождество. Инсайдер рассказал, что друзья и близкие Нины немного удивлены ее выбором.

Нина Добрев и Шон Уайт планируют свадьбу

«Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше».
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