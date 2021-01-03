Нина Добрев и Шон Уайт планируют свадьбу

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев
уже почти год встречается с американским сноубордистом, трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом
. В марте прошлого года их впервые заметили вместе во время велосипедной прогулки в Малибу. Друзья и знакомые пары уверены в том, что Нина и Шон планируют создать семью.
«У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом»
, - рассказал источник из окружения пары, намекая на скорую свадьбу.
31-летняя актриса немало времени проводит с семьей своего возлюбленного – вместе они отметили День благодарения, а также Рождество. Инсайдер рассказал, что друзья и близкие Нины немного удивлены ее выбором.
«Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше»
.
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