Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку

30 января
2021 год

Лайфстайл >>
30 января 2021
В свежем выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Анатольевна пытает Никиту Ефремова раскалённым железом неделикатности, задавая ему беспардонные вопросы, ответы на которые её совершенно не касаются. Например, не собирается ли Никита уже жениться на Марии Иваковой? Ведь они уже целых два года вместе в незарегестрированных отношениях! Что подумают люди?! И не подумывает ли он о детях?
Набрав в лёгких побольше воздуха и досчитав про себя до десяти, Никита откровенно ответил, что пока не готов к новому браку и считает, что для начала надо разобраться в себе.

«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку


«Если говорить честно, то внутри я не готов. У меня уже есть опыт неудачного брака, и мне кажется, что на меня снова накинется некий хомут, что я должен трудиться или что-то ещё. И все эти «должен» мешают мне быть свободным и честным в своём выборе, в понимании того, что я хочу, что это мой свободный выбор, что это действительно будет развитием наших отношений».

От Марии своей позиции Никита не скрывает, и не в первый раз говорит о своей неготовности связать себя узами брака снова. Однако общественность никак не может поверить в то, что Мария полностью принимает эту позицию и не плачет украдкой по ночам. На днях Мария устроила в Инстаграме Q&A-сессию, в ходе которой отвечала на вопросы своих подписчиков. На вопрос неперелогинившейся Собчак о том, не обижают ли её слова Никиты, Мария дала исчерпывающий ответ. В котором содержался косвенный упрёк Собчак и всем, кто задаёт бестактные вопросы о личной жизни.

«Никита честен со мной и с собой, и это круто. Все случится вовремя и во благо, я живу с такой установкой. Меня скорее задевает, что у нас принято задавать такие бестактные вопросы. Более того, каждый второй вопрос от подписчиков: "Когда замуж и когда родишь?". Пожалуйста, хватит сортировать людей на категории замужних, одиноких, бездетных и т. д. Это все осталось в прошлом веке. Освободив себя от стереотипов, можно жить счастливее».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Ефремов ответил на вопросы о свадьбе и детях
Поиск по меткам
соцсети
персоны
Никита ЕфремовМария ИваковаКсения Собчак

фотографии >>
«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку фотографии
«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку фотографии
«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку фотографии
«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.

День рождения >>

Юрий Волков
Ирина Гордина
Марина Иванова (II)
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Александр Пикалов
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Жаннета Четверикова-Друцкая
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Энн Дауд
Хью Марлоу
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен