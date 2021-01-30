«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку

В свежем выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Анатольевна
пытает Никиту Ефремова
раскалённым железом неделикатности, задавая ему беспардонные вопросы
, ответы на которые её совершенно не касаются. Например, не собирается ли Никита уже жениться на Марии Иваковой
?
Ведь они уже целых два года вместе в незарегестрированных отношениях! Что подумают люди?!
И не подумывает ли он о детях?
Набрав в лёгких побольше воздуха
и досчитав про себя до десяти
, Никита откровенно ответил, что пока не готов к новому браку и считает, что для начала надо разобраться в себе.
«Если говорить честно, то внутри я не готов. У меня уже есть опыт неудачного брака, и мне кажется, что на меня снова накинется некий хомут, что я должен трудиться или что-то ещё. И все эти «должен» мешают мне быть свободным и честным в своём выборе, в понимании того, что я хочу, что это мой свободный выбор, что это действительно будет развитием наших отношений»
.
От Марии своей позиции Никита не скрывает, и не в первый раз говорит о своей неготовности связать себя узами брака снова. Однако общественность никак не может поверить в то, что Мария полностью принимает эту позицию и не плачет украдкой по ночам. На днях Мария устроила в Инстаграме Q&A-сессию, в ходе которой отвечала на вопросы своих подписчиков. На вопрос
неперелогинившейся Собчак
о том, не обижают ли её слова Никиты, Мария дала исчерпывающий ответ. В котором содержался косвенный упрёк Собчак и всем, кто задаёт бестактные вопросы о личной жизни.
«Никита честен со мной и с собой, и это круто. Все случится вовремя и во благо, я живу с такой установкой. Меня скорее задевает, что у нас принято задавать такие бестактные вопросы. Более того, каждый второй вопрос от подписчиков: "Когда замуж и когда родишь?". Пожалуйста, хватит сортировать людей на категории замужних, одиноких, бездетных и т. д. Это все осталось в прошлом веке. Освободив себя от стереотипов, можно жить счастливее»
.
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