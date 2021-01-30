Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2»

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«Хватит сортировать людей на замужних, одиноких, бездетных»: Мария Ивакова высказалась о неготовности Никиты Ефремова к браку

Подсчёт поцелуев и публичное удушение: Талия Барнетт рассказала об издевательствах Шайи ЛаБафа

29 января

Привычка меняться: Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

Актриса всё ещё не может принять факт своего старения