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Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2»

30 января
2021 год

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30 января 2021
Константин Хабенский стал гостем шоу «Вечерний Ургант», в студии которого рассказал о том, что мог оказаться на скандальной телестройке в передаче «Дом-2».

Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2»

В беседе с Константином Иван Ургант затронул уже изрядно потрёпанную временем новость о том, что бесконечная стройка любви под названием «Дом-2» «закрывается». А у Константина в ответ на это совершенно случайно нашлось подходящее воспоминание - о том, как основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров дважды предлагал ему стать ведущим шоу.

«Самое запоминающееся предложение, которое поступало мне аж два раза — это предложение вести «Дом-2». Мне звонил Валерий Комиссаров. И, что поразительно, а это были звонки с разницей в год, оба раза он застал меня в одном месте. Я оказывался в туалете. Мне было предложение временно заменить Ксению Собчак. Там сразу же была озвучена сумма. В первые двадцать минут я мысленно потратил все деньги, которые мне предложили и уже свободно и легко ждал, когда мне перезвонят, и я скажу: «А знаете, нет». Во второй раз произошло то же самое. Но эти деньги я уже потратил мысленно за пять минут».

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Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2» фотографии
Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2» фотографии
Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2» фотографии
Константин Хабенский рассказал о том, как ему предлагали стать ведущим «Дома-2» фотографии
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