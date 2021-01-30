Аня Чиповская, Максим Галкин и Эвелина Блёданс почтили память Василия Ланового

28 января возрасте 87 лет скончался Василий Лановой
. Для его коллег и близких эта новость стала сильным потрясением. Многие почтили память Народного артиста СССР и рассказали, за что любили Василия Ланового
.
Актриса Анна Чиповская
написала в своем инстаграме
, как с помощью Ланового ее семье в прошлом удалось пережить финансовый кризис.
«Ушёл. Благодаря ему, моя мама в самые тяжёлые моменты 90-х могла меня хорошо накормить. Он помогал, делал сборные выездные концерты. Вас никогда не забудут, Василий Семёнович. Ни вас, ни ваши роли, ни ваши дела, ни то, как вы читали Пушкина и пели украинские песни. Светлая память».
Максим Галкин
вспомнил, как впервые встретил Василия Семёновича.
«Ушёл из жизни выдающийся актёр Василий Лановой. Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было -10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненные, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович. Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка! Для тех ребят, кто был в строю, мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семёнович, Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Каждая палатка отапливалась буржуйками, раненые лежали под тонкими зелёными солдатскими одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в этом непроглядном мраке этой жуткой войны. И вот Народный Артист Лановой, а ведь ему уже было 67, который мог бы найти сотню причин не лететь, не выступать, как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет - он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным), а потом полетел вместе с нами на боевом вертолёте в Ханкалу и выступал и там. Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семёнович».
Александр Олешко
тоже почтил память Народного артиста.
«Дорогой наш… любимый, родной, неповторимый человек, актёр, учитель, прощайте… Вы украсили нашу жизнь. Вы подарили нам СВЕТ, РАДОСТЬ, ВОСТОРГ, ВОСХИЩЕНИЕ! Вы пример ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА!!! СПАСИБО ВАМ!!! НИЗКИЙ ПОКЛОН. Светлая память! Пусть душа летит спокойно»
Эвелина Бледанс
призналась, что не сможет смириться с утратой и плачет.
«Проклятый ковид забрал у нас великого артиста Василия Семеновича Ланового. Шесть лет подряд, как ведущая церемонии, я приглашала его на сцену открыть и закрыть детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» А по вечерам были актерские встречи и необыкновенные выступления президента фестиваля Василия Семеновича. Сколько же он нам читал стихов и пел вместе с нами и веселился, как мальчишка. Сегодня я листаю старые фото и плачу со всей страной. Это был уникальный человек и великий артист. Легенда! Мы вас не забудем!»
Кристина Орбакайте
опубликовала архивное фото Василия Ланового и подписала его трогательной строчкой.
«Василий Лановой! В наших сердцах и душах вы останетесь навсегда».
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